AMLO asegura que no habrá “cargada” en proceso interno de Morena

Al encabezar la presentación de los Programas para el Bienestar, en Tamazunchale, San Luis Potosí, López Obrador reiteró que su lucha “es por ideales, por principios, por la transformación del pueblo, no por los cargos, ya que el objetivo central es que continúe el programa de transformación de México”.

“Yo recomiendo a los que están participando, a todos los recomiendo… ya no es como antes que era el dedazo y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez: ‘el que se mueve, no sale en la foto´, y ahí estaban todos engarrotados. No, ya no hay tapado ni hay destapes ni hay cargadas, ahora es el pueblo el que va a decidir quién quiere que sea el candidato a la presidencia de nuestro movimiento”, enfatizó.

En la Unidad deportiva de Tamazunchale, el mandatario federal se dijo satisfecho de que las personas están más “avispadas” y que ya nadie podrá detener lo construido en su gobierno.

“Esos cambios de mentalidad ya no van a poder detenerlo, ya se echó andar y por eso me voy tranquilo, porque ya hay un pueblo muy consciente, además van a continuar los programas de bienestar y va a comportarse el que llegue, sea hombre o sea mujer, con las mismas convicciones”, agregó.