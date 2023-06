Adán Augusto: No me beneficia ni perjudica fallo de INE para frenar promoción

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dijo hoy que la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) para frenar la promoción de las “corcholatas” morenistas no le beneficia ni le perjudica.

"En cuanto al tema del INE, yo no soy directamente aludido, porque yo no ando en una etapa de precampaña o de campaña, yo siempre he dicho que aspiro y que voy a hacer y que voy a participar, cuando lleguen los tiempos electorales", expresó el funcionario.