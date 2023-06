Cómo denunciar el maltrato animal y cuáles son las penas

¿Qué es el maltrato animal?

“Se define como un comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o, incluso, puede llevarlo a la muerte”, recuerda la Gaceta Parlamentaria del Senado.

El espectro del maltrato o crueldad animal va más allá de solo la provocación de algún tipo de daño.

Se considera maltrato animal acciones como:

Abandonarlos.

No tenerlos en buenas condiciones de salud.

No brindarles espacios para su recreación.

Privarlos de alimentación.

Penas del maltrato animal en México

Sobre el caso de “Benito”, perrito quien murió tras ser arrojado al cazo en el Edomex, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que se trata de maltrato animal por lo que el ahora detenido podría alcanzar una pena de tres a seis años de prisión.

El Código Penal del Estado de México establece en su artículo 235 Bis:

“Comete el delito de maltrato animal, el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa”.

“A quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa”.

“Las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales”, detalla el texto .

Además, la mayoría de las entidades ya tienen establecido en sus leyes los castigos a quien cometa el delito de maltrato animal .

Sin embargo, "en compañía de la tradición positivista del derecho mexicano, en la que se considera que con el solo hecho de legislar el problema se soluciona, nos da como resultado una ineficacia normativa, que termina contribuyendo a la pérdida de confianza de la ciudadanía con su Estado", explica el texto Derecho de los animales II. El maltrato animal es un foco rojo .