Edomex: Detienen al sujeto que arrojó a perrito a aceite

“Hemos hablado con las autoridades del Estado de México y estamos en la mejor disposición de ayudar a la detención de esta persona. Es una crueldad infinita”, dijo antes de la captura.

La sentencia por maltrato animal es de 6 años

Sobre la sentencia de hasta seis años, la secretaria dijo que el juez revisará lo que establece la ley y se analizará si además de maltrato animal hay algún otro delito en el que previamente pudo haber incurrido.

“El artículo 235 señala ‘a quien cause la muerte no inmediata utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituye plaga se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días multa. Las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales y el delito. Se llama así maltrato animal’”, leyó la funcionaria.

Adelantó que en los próximos días se implementarán jornadas para concientizar sobre el respeto a los animales.

“Tendremos algunas jornadas para hacer conciencia en la población sobre la crueldad en contra de los animales”, señaló.