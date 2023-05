Pedro Kumamoto reaparece y se lanza contra Movimiento Ciudadano en Jalisco

"El día de hoy les queremos pedir su ayuda para que en todo el país se sepa lo que Movimiento Ciudadano está haciendo aquí en Jalisco", dice Kumamoto, quien reapareció en un video publicado a través de redes sociales.

Ayúdanos a que se conozca la verdad sobre Movimiento Ciudadano.



Desde Jalisco levantamos la voz junto a @SusanaDeLaR y nuestra comunidad. pic.twitter.com/4cDru1pCL9 — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) May 25, 2023

"Lo haremos justo ahora, cuando a nivel nacional se está cuestionando tan fuerte a Movimiento Ciudadano por intervenir en la elección del Estado de México, después de que dijeron que no lo iban a hacer y al final terminaron ayudando a Morena, lo cual es bastante chistoso porque no sé cómo esperaban que nadie se diera cuenta que llamar a no votar por la competencia de Morena es ayudar a Morena, pero bueno sus motivos tendrán", agrega la diputada Susana de la Rosa.

De acuerdo con Kumamoto y aprovechando este momento, lo que se busca es visibilizar lo que se vive en Jalisco con los gobiernos naranjas, en donde acusó, "donde gobiernan hacen todo lo contrario a lo que dicen".

Así la diputada y el regidor insistieron en que los gobiernos naranjas han utilizado a la policía para reprimir a estudiantes, violentar a las madres de personas desaparecidas y amedrentar a activistas ambientales.