INE ordena a MC bajar spot en donde acusa pacto PRI-Morena rumbo a comicios

La decisión ocurre luego de la denuncia que presentó el tricolor en contra de los emecistas por uso indebido de la pauta.

Los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño consideraron que el contenido del spot incurre en la calumnia, contrario al proyecto elaborado por la consejera Claudia Zavala, en el que planteaba declarar como improcedente la medida cautelar.

Zavala Pérez aclaró que los promocionales no tienen difusión en ambos estados con proceso electoral en marcha y que no entran en el supuesto de calumnia porque no se refiere a delitos o hechos falsos.

“En el debate público, Movimiento Ciudadano ha estado posicionado esta parte de los acuerdos entre los partidos para dos cosas: las elecciones en curso, pero también la otra es generar condiciones para que gobernadoras o gobernadores salientes puedan irse al servicio exterior mexicano y eso está dentro del debate público”, comentó la consejera.