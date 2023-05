El PRI reta a Movimiento Ciudadano: apoya a Va por México o es "esquirol"

PRI quita votos a oposición

La respuesta no tardó, y legisladores y dirigentes de MC en la Ciudad de México no sólo no respaldaron a los abanderados de Va por México a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila sino que cancelaron todo acuerdo con el PRI en el 2024 pues dijeron que la imagen de corrupción que arrastra al priísmo afectará a todo el que se le junte.

“La alianza suma puros negativos pues seis de cada 10 personas califican mal o muy mal a la alianza”, señalaron.

De acuerdo a un estudio focus group ordenado por MC, la alianza PAN-PRI-PRD reúne 32.49% de percepción “muy bien y bien”, pero 65.54% valoran esa alianza opositora “mal y muy mal”.

Un estudio focus group realizado por MC en mayo de 2023 indica que sería contraproducente unirse al PRI.

Las palabras que más destacan cuando del PRI se habla, de acuerdo al estudio naranja, son “corrupción”, “masacres”, “devaluación”, “Peña”, “miedo”.

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez y evidenció que ha sido el PRI el que ha permitido a Morena la mayoría calificada para las reformas más regresivas.

Entre ellas militarizar la Guardia Nacional y el espacio aéreo, ampliar los delitos que permiten la cárcel sin juicio previo, aprobar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y restar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estas dos finalmente no pudieron concretarse, además de decisiones parlamentarias para excluir a MC.

“Ahí está clarísimo dónde está el caballo de Troya, es el PRI”, atajó Juan Zavala, secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano.

Repudió el lenguaje que el PRI ha usado contra MC “es curioso que así sea como nos inviten a formar parte de una alianza”.