Calderón sí estaba coludido con el narco: 'La Reina del Pacífico'

“No, ¿Felipe? Felipe estaba bien metido con el narco”; afirmó la reina del Pacífico ante el cuestionamiento de las acciones que realizó el exmandatario federal para combatir a los integrantes del crimen organizado.

Ante ello, la periodista cuestiona a Sandra Ávila si tiene pruebas de sus dichos, a lo que ésta revira que de sus dichos sobre las actividades ilícitas que realizan diversas personas tampoco tiene pruebas.

“Tú me dices: 'estás haciendo una declaración muy grave', y de todo lo que hemos hablado, ¿de qué tengo prueba, de qué sí me crees y qué no, qué es lo que sí me va a creer el público y qué no?”, reviró Ávila Beltrán.

García Luna es un corrupto

Asimismo, la mujer de 62 años (11 de octubre de 1960), originaria de Mexicali, Baja California, afirmó que sabía sobre los sobornos que recibía Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

La periodista también le cuestiona el por qué afirma con tanta seguridad que García Luna, quien actualmente está preso en Estados Unidos, era un corrupto, un secuestrador y un narcotraficante.

“Porque yo escucho, porque he estado en lugares donde ha estado gente que ha escuchado y se me queda grabado y sé de lo que están hablando”, dijo la Reina del Pacífico, que se quedó callada durante unos segundos, por lo que Adela Micha insistió.

“Yo sabía quién era, yo sabía con quién trataba, yo sabía quién le pagaba”, señaló La Reina del Pacífico y aseguró que ella “jamás” le pagó a García Luna.

La periodista siguió cuestionando si ella había sido testigo de los sobornos. “¿Pero te consta que alguien sí le pagaba? ¿Lo viste, viste que alguien le mandara dinero?”, preguntó.

“¡Claro! Sí. Si yo digo que es un corrupto es porque es un corrupto”, sentenció la mujer, quien durante su andar por el mundo del narco ha conocido a diversos líderes.

Ante esas acusaciones, el expresidente de México Felipe Calderón no se ha pronunciado, como sí lo ha hecho con otras que ha recibido, como por ejemplo del exfiscal de Nayarit Edgar Veytia, quien testificó en el juicio contra Genaro García Luna.

“Me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, escribió Calderón en Twitter.