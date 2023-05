Crónica | “Rendirme nunca, retroceder jamás”, la consigna migrante en Juárez

La aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) es la única esperanza para centenares de migrantes que se quedaron varados en Ciudad Juárez, tras ser expulsados aún bajo el título 42.

Al exterior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, sitio que hace unas semanas se incendió y provocó la muerte de 40 personas, se reunió un centenar de personas en situación de movilidad provenientes de varios países para formar un campamento improvisado.

El campamento improvisado se encuentra a espaldas de la presidencia municipal de Ciudad Juárez. (Foto: Rafael Montiel)

Afuera de una casa de campaña instalada a espaldas de la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Juan Mijares relató a Expansión Política que no está en sus planes intentar ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, pues sabe que las reglas cambiaron y quiere hacer las cosas bien para que no sea deportado a Venezuela, su país de origen.

“Yo ya descargué mi aplicación (CBP One) ya van dos veces que intento y no me da (cita), ya entró el Título 8, ahora solo a esperar que me den cita; si me la dan y si me dan luz verde, adelante para allá (a Estados Unidos), como dice el dicho: rendirme nunca, retroceder jamás”, afirmó.

Desde su casa de campañ, puede apreciarse claramente la ciudad de El Paso, Texas, y cada que se refiere a Estados Unidos levanta la mano y señala el muro fronterizo que se ubica a un costado del Río Bravo.