Crónica | Llegar a Estados Unidos, el inicio de una nueva vida

El albergue brinda temporalmente, un espacio dónde dormir, asearse e incluso atención médica, pues la mayoría sufre agotamiento, estrés y hasta lesiones provocadas durante su intento por entregarse a las autoridades de Estados Unidos para iniciar su trámite de refugio.

Los migrantes reciben apoyos en las calles aledañas al albergue. (Foto: Rafael Montiel)

Empezar desde cero

Los migrantes que son aceptados en calidad de refugiados en Estados Unidos salen de la estación migratoria de El Paso, Texas, sin nada más que su ropa puesta, un documento que les expiden las autoridades de ese país y, si tienen suerte, los agentes migratorios les devuelven su teléfono celular.

Sin dinero para obtener una recarga telefónica y en muchas ocasiones sin batería en su teléfono celular, los migrantes no tienen forma de comunicarse con sus familiares para expresarles su emoción por estar en territorio estadounidense.

Alberto es un migrante venezolano que permanece en el albergue de la parroquia del Sangrado Corazón de Jesús, y aunque ya se encuentra en Estados Unidos, no cuenta con los recursos para tomar un transporte hacia San Francisco, California, para reunirse con sus familiares.

La única forma de hacerlo es pidiendo dinero en las calles cercanas al puente internacional “Paso del Norte” o buscando empleos temporales a cambio de unos cuantos dólares.

“Trabajo dos o tres horas al día, con lo que sea, una parte la ahorro, por ejemplo, ayer limpié un jardín y me gane 30 dólares, descargué después un camión y me dieron 25 dólares, ayer ayude en una construcción y me regalaron 50 dólares”, explica.

Afirma que a ese ingreso hay que restarle el gasto de comida y recargas telefónicas para platicar con sus familiares.