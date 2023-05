Ebrard: para suceder a AMLO no hay favoritos, decirlo es falta de respeto

“Eso de que alguien es favorito es una falta de respeto a la gente, a la gente hay que preguntarle. Una de dos, o hay encuestas o hay favorita, no se pueden las dos cosas y para saber si hay es favorita pues hay que preguntarle al pueblo… o favorito también”, destacó.

En su visita a Veracruz, donde presentó su libro El Camino de México, el canciller recordó que envió una carta al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que no se ha atendido.

En la misiva propuse, expuso, “que los que participemos en el proceso acuerden reglas. Que nos separemos del cargo, que la encuesta sea sólo de una pregunta, que haya un debate para conocer qué proponemos”, apuntó.

"(Se requiere que la encuesta) sea de a de veras y la vamos a defender y es obligación de Morena cumplir eso y han hecho mutis diciembre, enero, febrero, marzo y abril. No han convocado, yo pienso que se debe ya convocar a los representantes o a nosotros y que podamos discutir cara a cara”, señaló.

En conferencia de prensa, Ebrard dijo que su propuesta es “la 4T 2.0”, es decir, una continuación de lo que hay, pero mejorado.

Recordó que, de los aspirantes de Morena a la candidatura del 2024, él es el único que ha sido sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que estamos proponiendo es la 4 T 2.0, cuando Andrés (Manuel López Obrador) fue jefe de gobierno fui su sucesor, de los que estamos compitiendo el único que ha sido sucesor de Andrés soy yo. Si él pensara que no hice un buen trabajo o que no soy leal o no voy a seguir el plan ¿para qué me invita no?. Es rarísimo que invites a un sucesor tuyo y menciónenlo porque es algo excepcional”, destacó.

"(En 2018) me invitó para ser secretario de Relaciones Exteriores porque yo ya fui su sucesor, continuamos el plan y se agregaron cosas al paso del tiempo …porque siempre tenemos que aspirar a consolidar, ampliar y mejorar. Lo mismo pasaría, lo que pasó en la Ciudad de México”, agregó.