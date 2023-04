“La Policía de Andorra sostiene también que Collado, que desde mediados de 2019 permanece encarcelado en el reclusorio norte de Ciudad de México, abonó un tratamiento médico en un hospital de Estados Unidos por valor de 91,000 euros a una hija del exmandatario”, escriben Joaquín Gil y José María Irujo.

“El novedoso nexo entre el letrado y Peña Nieto aparece en un informe inédito de la Policía de Andorra de junio de 2022 que forma parte del sumario de la Operación Jet. Un juzgado del país europeo indaga en este procedimiento si Collado, que es el principal encausado en las pesquisas, cometió blanqueo y un delito contra la administración de justicia”, agregan.

En llamada telefónica con El País, Peña Nieto dijo que viajó tres veces en el avión de Collado. “Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó y con él”, dijo el exmandatario.

El priista explicó que en 2019 usó el avión de Collado para llevar a su hija a una clínica en Estados Unidos, sin embargo, negó que el abogado costeara el tratamiento.

“Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. [Collado] no pagó absolutamente nada del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que [los gastos de la operación] los cubrió el seguro médico de mi hija”, dijo Peña Nieto a El País.

“Nunca ha sido mi abogado. No le he contratado en ningún caso. ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no, pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo”, señaló respecto a su relación con Collado.

Peña Nieto entregó el poder en México en diciembre de 2018 a Andrés Manuel López Obrador, luego de que su partido, el PRI, fuera derrotado en las urnas por Morena.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que investiga al exmandatario mexicano por varios delitos, entre ellos el de lavado de dinero.

Peña Nieto se fue a vivir a España después de dejar la presidencia en México.