Siembra de nubes: la solución emergente para la sequía en el Valle de México

Siembra sí, bombardeo no

Mustieles refirió que algunas autoridades hicieron popular la palabra “bombardeo de nubes” a la técnica emergente para incentivar la lluvia en el Valle de México, sin embargo el término es incorrecto.

Dijo que el bombardeo de nubes sí existe, pero es una técnica empleada principalmente en países orientales, donde se lanzan a las nubes cohetes o bengalas cargadas de químicos que se esparcen y producen lluvia, sin embargo, esta técnica no es amigable con el medio ambiente.

“Son técnicas que se han usado en China y avientan bombas al aire y en donde queman el yoduro de plata durante la explosión, sin embargo, algunos cristales no logran la efectividad”, explicó.

Dijo que el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y la Secretaría de la Defensa Nacional únicamente riega las nubes con la solución a través de una aeronave.

“Los aviones están cargados con el yoduro de plata y con un aspersor, rociamos la solución a las nubes, es como cuando aplicamos spray al cabello, es una gran ventaja porque no hay fuego, no hay bombas, no hay explosiones , lo que hay es un líquido completamente estable e incoloro y amigable con el ambiente”, agregó.