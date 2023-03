"Estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad es el momento de retirarme”, añadió luego de ganar la demanda que lo reinstaló en su cargo.

Aclaró que la renuncia es de carácter irrevocable, “porque no me anima el preservarme en una posición laboral, sino la defensa de la Ley y las instituciones".

“Me voy porque a la persona que en este momento ocupa la secretaria se le ha politizado y no conviene en el diseño institucional que quien la ocupe tenga ese señalamiento y esa visibilidad publica.

“Necesitamos otra vez un secretario que –como jugué 14 años, un poquito más– tenga el blindaje adecuado del trabajo técnico y no el cuestionamiento político”, expresó.

El ahora exfuncionario rechaza que con su renuncia se ponga en en riesgo la labor del INE y dice que “no hay de que preocuparnos por la institución”.

Sobre el perfil que debe tener el nuevo secretario ejecutivo, aclaró que debe ser un técnico y estar alejado de las fracciones partidistas.

“Yo diría un perfil técnico, pero, sobre todo, un perfil equidistante a todos los actores políticos. Que concite el respeto, que concite la confianza de todos los actores políticos”.

Cuestionado respecto a si recibió alguna presión o amenaza para que tomara la decisión de renunciar a su cargo, aclaró que no hubo “ninguna presión, ni amenaza”.

“Ahí está mi trayectoria. Creo que al calor de las cosas se dicen cosas… Yo sí respeto la política en serio, la política es el mejor instrumento que ha inventado la humanidad para resolver nuestras diferencias. Yo no me siento amenazado… me verán en otra trinchera, defendiendo la democracia, defendiendo mis opiniones”.

Tampoco dijo temer a sufrir alguna persecución, luego de concluir su encargo.

“Yo no odio a nadie. Encuentro personas que piensan distinto que yo”. Además, “tengo la suficiente experiencia para no ser un ingenuo y a lo largo de mi andar en la vida que he tenido la fortuna de tomar decisiones complejas, uno ha aprendido que la vida puede enfrentarte a personas con posiciones distintas. Lo peor que uno puede hacer es enemigos, eso no abona a nada, solo acrecentar el problema”.

En torno a si tendría algún consejo para quienes se quedan en el INE, recordó que el Instituto nunca dejó de trabajar, ni mucho menos se paralizó; “eso no es burocracia dorada”. “

Mi consejo es ese, sigamos haciendo nuestro trabajo. Hagamos bien nuestro trabajo todos los días... la mejor defensa es que sigamos haciendo bien nuestro trabajo”.