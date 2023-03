8M: Políticas buscan desde su trinchera el empoderamiento de las mujeres

Desde el gobierno

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, dijo que para lograr una verdadera paridad de género es necesario que a las mujeres no se les trate de manera diferente, sino como seres humanos.

“Que no sigan pensando que si somos mujeres, podemos o no podemos hacer determinadas acciones, que se asuma que todos somos iguales en condiciones de trabajo, preparación y responsabilidad y que asumamos que ya no deben existir los roles”.

Mujeres políticas explican su trabajo a favor del empoderamiento femenino

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, dijo que las mujeres del país tienen una deuda con todas aquellas feministas que abrieron el camino en los derechos ganados. Dijo que desde la dependencia que encabeza se busca rescatar la memoria y homenajear a todas aquellas mujeres que la misma historia borró.

“Pusimos especial énfasis para que los estudios históricos de México se hicieran desde las voces que nunca se habían escuchado y ahí están las voces de miles de mujeres donde normalmente estaba en primer plano el esposo y en el arte pasa lo mismo”, señaló.

La secretaria de las mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracibar, consideró importante no bajar la guardia y seguir luchando contra la discriminación, el racismo y la desigualdad, que son unos de los motores de la violencia contra las mujeres.

“Para lograr una verdadera paridad de género debe existir una suma de voluntades de muchas de las mujeres, desde su trinchera. Las mujeres vamos por todo, queremos los mismos derechos, no queremos privilegios”, resaltó.