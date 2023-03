“Plan de B” es peligroso para la democracia, dice Córdova ante estadounidenses

Ante integrantes de la American Society of Mexico, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, denunció que el “Plan B” es una reforma “peligrosísima” para la viabilidad de la democracia de México, pues abre la puerta a que los comicios sean un problema.

“En suma, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón, porque por primera vez abre la puerta a que las elecciones sean un problema, y no me refiero a las elecciones competidas, me refiero a la organización de las elecciones”, dijo.