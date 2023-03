INE echa para atrás extensión de mandato de “Alito” en el PRI. ¿Qué sigue?

Fallo del INE, asunto del PRI

“Es una decisión ajena a mi persona. Es otro partido. Yo no me meto con otros partidos”, comentó el senador panista Damián Zepeda.

Sin embargo, aclaró que “si eso (la extensión del mandato) hubiera pasado en el PAN, yo hubiera opinado que eso era ilegal, porque estaba basado en un evento futuro que era una supuesta adecuación por la reforma electoral”.

“Pero no solo eso, políticamente suena a un agandalle, pero no pasó en el PAN. Los priistas tienen que decidir. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ese partido político. O sea, me hubiera parecido bien, la decisión del INE”, remató.