Edomex y Coahuila contarán con 238 urnas electrónicas en comicios del 4 de junio

Confianza ciudadana, vital para transitar a voto electrónico

La consejera Carla Humphrey expuso que, conforme a las experiencias de otros países, uno de los elementos principales para que se transite al voto electrónico es que exista la aceptación, la confianza de la ciudadanía y actores políticos involucrados.

Norma De la Cruz pidió que, después de tres ejercicios de prueba piloto de voto electrónico, el INE apunte hacia una estrategia focalizada de urnas electrónicas en un territorio determinado: en un distrito o en un municipio.

“La focalización estratégica tiene como objetivo crear ambientes realistas que nos permitan someter a las urnas, no solo a las pruebas de estrés y de funcionalidad, sino que también nos arrojarían datos que no tenemos, porque las pruebas piloto no los han dado, por ejemplo, la logística de capacitación, almacenamiento, los traslados a los consejos distritales, centros de acopio, etcétera”, apuntó.

El Consejero José Roberto Ruiz anunció la emisión de un voto particular, ya que consideró que esta aprobación se presenta cuando la organización de los PEL 2023 “ya está adelantada”.

Urnas electrónicas se deben poner a prueba en escenarios reales

El consejero Uuc-kib Espadas opinó que la modernización de las elecciones en México “pasa fundamentalmente por la política y tiene que ver con las mejores garantías del ejercicio del voto, la proporcionalidad, la capacidad de decidir de manera independiente en cada una de las elecciones”.

Además, coincidió con la propuesta de la consejera De la Cruz de someter a las urnas electrónicas a una prueba en condiciones reales.

“Sometamos a la urna electrónica a una prueba real, en una elección mexicana real”, manifestó.