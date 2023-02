Avanza convocatoria en favor del INE... a pesar de la embestida presidencial

Nueva concentración, mismas descalificaciones

Amado Avendaño reconoce que desde su anuncio, la concentración al Zócalo ha enfrentado las mismas descalificaciones que la primera marcha, pero que no por ello se ha detenido.

“En esta ocasión, el objetivo fundamental de la concentración en el Zócalo es solicitar a la Suprema Corte que actúe conforme a la Constitución y rechace el llamado 'Plan B' que es a todas luces contrario a la democracia, porque implica algunas medidas inconstitucionales e inoperantes y lo que buscan es debilitar al árbitro electoral”, indica.

Considera como una falta de ética política el que desde el Ejecutivo se difunda una falsa narrativa en contra de los participantes de la marcha.

“(García Luna) no tiene nada que ver. Es algo totalmente falso. Notamos que hay un dejo de desesperación, porque quizá porque quieren politizar una manifestación que no tiene un tinte partidista”, expresa.

El también comunicador señala que a partir del 13 de noviembre, se mostró que las organizaciones de la sociedad civil son quienes se ha apropiaron de la marcha y de la convocatoria a la concentración.

“Después del 13 de noviembre, (el Ejecutivo) llamó a una contramarcha. Ahora, después de la convocatoria a la concentración, convoca a una manifestación (en el marco) de la Expropiación petrolera”, acota y remarca: “nosotros somos convocantes, no organizadores”.

"Marcha en defensa de García Luna", acusa el presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha arremetido en diversas ocasiones contra los participantes de la marcha y ahora en contra de la concentración en el Zócalo; los acusa de querer “defender al viejo régimen corrupto”, de “apoyar la corrupción de Calderón, García Luna y Fox”, además para manifestarse en contra de su gobierno.

“Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros, a apoyar a la corrupción, a (Felipe) Calderón, a (Genaro) García Luna, a (Vicente) Fox, ¿viene alegre, consciente de que está defendiendo una causa justa? ... para eso es esa manifestación, para defender al viejo régimen corrupto”, acusó el mandatario federal.

Y Morena replica los dichos de AMLO

“El domingo van a concentrarse muchos de esos cómplices de García Luna, de esos cómplices del Cártel de Sinaloa, en el Zócalo; y se van a manifestar con una bandera que defienden la democracia, cuando en realidad se van a manifestar para que no haya sanción a quien viola la ley, a quien viola la norma”, acusó en rueda de prensa el senador morenista César Cravioto.

Su compañera senadora Antares Guadalupe Vázquez reafirmó el argumento:

“El pueblo de México tiene que saber cuál es el fondo del asunto de 'el INE no se toca', y 'García Luna no se toca', y 'los corruptos no se tocan'. Tienen muchas cosas que explicar y no lo están haciendo”, conjeturó.

Su compañero de escaño, José Narro también descalificó la concentración:

“Vemos la marcha del próximo domingo, que dice El INE no se toca. Lorenzo Córdova no se toca, García Luna no se toca, Felipe Calderón no se toca. Lo que buscan es la impunidad, lo que buscan es mantener los privilegios, lo que buscan es mantener un régimen de impunidad y de corrupción, que fue el que ellos prácticamente les tocó dirigir y construir desde los espacios del gobierno que tuvieron”, señaló.

Cuestionado de el por qué demeritar la concentración del domingo, el senador Cravioto Romero justificó:

“No, no demeritamos la concentración que va a tener la derecha, simplemente señalamos la razón de la concentración. Porque ellos quieren ponerle el sello de que están defendiendo a la democracia, cuando lo que están defendiendo son privilegios, es corrupción y es personajes como García Luna”, vinculó.

-¿Morena va a presentar las pruebas de que esa marcha es a favor de García Luna? –se le preguntó.

-Pues nada más hay que ver quién está convocando.

- ¿No tiene pruebas Morena?, entonces.

- Sí, las tenemos todos los ciudadanos. Hay medios que no quieren ver las pruebas, está bien, no vean las pruebas; como hay medios que, aún en el proceso de García Luna no veían todo lo que estaban diciendo los testigos de las corruptelas de García Luna. Hay medios que no quieren ver esos gobiernos llenos de corrupción.