Córdova advierte que el "Plan B" requiere 3,500 mdp para liquidaciones en el INE

Al participar en el Panel inaugural ¿Cómo iremos al 2024 con las nuevas reformas? dentro del seminario “El Plan B electoral: ¿Equidad, austeridad o incertidumbre?, organizado por la UNAM, reiteró que las elecciones del 2024 están en riesgo dados los cambios que plantea el llamado "Plan B".

“Sí, la elección está en riesgo. No lo dice el consejero presidente del INE, lo dice el INE en el informe (que elaboró el Instituto) al que ha hecho referencia el arranque de mi intervención”, aseguró.

El consejero electoral señaló que lo que está en riesgo ahora es que no haya casillas en las jornadas electorales o no haya las que debe haber, “sino que las que haya se instalen en lugares que no son aquellos en los que se deben instalar; que se integren por ciudadanos que no son aquellos que legalmente deberían integrarlas”.

Para Córdova, el "Plan B" hará retroceder al país 30 años en el tiempo, cuando las elecciones eran probablemente el primer problema político; el mayor problema que enfrentaba nuestra sociedad.