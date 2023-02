Morena celebra sentencia contra Genaro García Luna en EU

"Ya no es una cuestión política, para un jurado en EU lo encontraron culpable, la pregunta obligada sin duda es: ¿sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado, de verdad no sabía cómo su subalterno encargado del tema de seguridad estaba actuando en favor de un grupo criminal, le seguimos creyendo a Calderón? Yo creo que nadie le cree, hay que preguntarse cuál es la responsabilidad política pero también judicial del expresidente", dijo Mario Delgado.

El presidente de Morena expresó, además, que desde su punto de vista, el veredicto dictado en Estados Unidos también debe tener consecuencias en México y que Felipe Calderón no debe quedar en la impunidad.

"Que bueno que se haga justicia en Estados Unidos pero sí nos incomoda que no pase nada en México, creo que también aquí —García Luna—debería ser juzgado y por supuesto su jefe —Felipe Calderón—", dijo.