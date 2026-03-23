El gobierno de Nayarit adopta modelos financieros globales para atraer capital

De esta manera, el FOSONN romperá los paradigmas de gestión al convertir activos estáticos, como terrenos e infraestructura estatal, en activos productivos. Esto se llevará a cabo mediante un esquema de coinversión entre los sectores público y privado.

“Este modelo nos permite no solo atraer inversión y detonar proyectos turísticos de alto nivel, sino también asegurar que los beneficios regresen a Nayarit, fortaleciendo el desarrollo del sector y generando bienestar para nuestra gente de manera sostenida”, expresó Navarro Quintero.

Nuevos pilares de la gestión pública

El esquema determina que el 51% de las utilidades se destinará al patrimonio del Estado; mientras que el 49% restante se integrará al Fondo de Ahorro Nayarit (FAN), un sistema de previsión social y ahorro para el retiro.

El impulso será, mayormente, para los sectores de turismo, energía, infraestructura, logística y salud, con un enfoque de sustentabilidad, protección ambiental y planeación urbana ordenada. Por ejemplo, si la industria turística crece estratégicamente, se garantizará que los beneficios económicos llegarán a donde más se necesitan.

Al respecto, el gobernador explicó que uno de los pilares fundamentales del FOSONN es la certeza jurídica, para generar confianza en los inversionistas. Para ello, se modernizará el registro público y el sistema catastral, por lo que el gobierno nayarita blindará procesos transparentes que protejan cada proyecto inmobiliario y financiero.

Al incorporar el modelo RAIF de Luxemburgo, el Estado emula los estándares del principal referente de inversión en Europa, para posicionarse a la vanguardia de la competitividad global.