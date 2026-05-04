Grupo Mundo Maya expande su proyección en el Tianguis Turístico Acapulco 2026

En el despliegue de su oferta convergen la infraestructura aeroportuaria, la conectividad y servicios especializados en la Riviera Maya, con el fin de mostrar el fácil acceso a sus destinos emblemáticos, diversidad cultural, gastronómica y natural.

Además, su modelo promueve itinerarios que permiten explorar múltiples lugares en una sola visita, bajo estándares de comodidad y versatilidad adaptados a los perfiles de los viajeros.

Por ello, este foro fue el principal punto de convergencia para alianzas estratégicas, a través de reuniones con operadores, agencias y socios comerciales para expandir su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, Grupo Mundo Maya impulsó su modelo de turismo sostenible y de alto valor, equilibrando la satisfacción del turista con la preservación del entorno y el desarrollo de las economías locales. Con esta intervención, se consolidó como un actor fundamental en la evolución del sector en México y su competitividad.