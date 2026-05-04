Grupo Mundo Maya expande su proyección en el Tianguis Turístico Acapulco 2026

Con cinco décadas de trayectoria, el Tianguis Turístico Acapulco 2026 se reafirmó como la plataforma de negocios más relevante del país, a través de una convocatoria de expositores y compradores en un entorno diseñado para potenciar la comercialización y el desarrollo turístico.
Durante la feria, Grupo Mundo Maya participó con la misión de transmitir una visión renovada del sureste mexicano. La propuesta destacó las experiencias conectadas para redescubrir la región.
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En el despliegue de su oferta convergen la infraestructura aeroportuaria, la conectividad y servicios especializados en la Riviera Maya, con el fin de mostrar el fácil acceso a sus destinos emblemáticos, diversidad cultural, gastronómica y natural.
Además, su modelo promueve itinerarios que permiten explorar múltiples lugares en una sola visita, bajo estándares de comodidad y versatilidad adaptados a los perfiles de los viajeros.
Por ello, este foro fue el principal punto de convergencia para alianzas estratégicas, a través de reuniones con operadores, agencias y socios comerciales para expandir su presencia en los mercados nacionales e internacionales.
Asimismo, Grupo Mundo Maya impulsó su modelo de turismo sostenible y de alto valor, equilibrando la satisfacción del turista con la preservación del entorno y el desarrollo de las economías locales. Con esta intervención, se consolidó como un actor fundamental en la evolución del sector en México y su competitividad.