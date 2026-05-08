Lotería Nacional celebra la Batalla de Puebla con un sorteo especial

En el mismo espacio, Armenta Mier reconoció la gestión de Olivia Salomón por difundir la identidad cultural mediante el uso de billetes conmemorativos.

Por su parte, la directora señaló que realizar este sorteo permite llevar la memoria histórica a la población contemporánea, ya que consideró que el 5 de mayo representa la capacidad de México de decidir su propio destino.

Aunado a ello, dedicó un reconocimiento especial a la comunidad migrante poblana por mantener un lazo profundo con sus raíces.

Resultados del Sorteo Mayor No. 4011

El acto también contó con la presencia de José Chedraui Budib, alcalde de Puebla, y Violeta Abreu González, directora del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). Los premios principales se distribuyeron de la siguiente forma:

- Premio Mayor: El billete No. 27681 correspondió a una bolsa de 21 millones de pesos. Las series se comercializaron en Guadalajara (Jalisco), Villahermosa (Tabasco) y canales electrónicos.

- Segundo premio: De 2,550,000 pesos, para el billete No. 13006. Las series se distribuyeron en Torreón (Coahuila), Cárdenas (Tabasco) y medios electrónicos.

- Tercer premio: Con un monto de 900,000 pesos, fue para el billete No. 29094. Su venta se realizó en Monclova (Coahuila) y mediante vías electrónicas.

- Reintegros: Corresponden a los números terminados en 1, 4 y 6.

Consulta la lista oficial de resultados en este enlace .