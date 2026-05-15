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Locales

CDMX invierte 3,360 millones de pesos en infraestructura hídrica

El Gabinete del Agua presentó la estrategia denominada “Tlaloque 2.0”, que permitirá realizar obras de drenaje y desazolve en esta temporada de lluvias.
vie 15 mayo 2026 04:30 PM
gabinete del agua
El Gobierno de la Ciudad de México informó que la inversión anunciada se destinará a 318 obras estratégicas de drenaje, colectores y plantas de bombeo. (Cortesía)

El Gobierno de la Ciudad de México duplicó su inversión para la prevención y mitigación de inundaciones, al pasar de 1,500 millones de pesos en 2025 a 3,360 millones en 2026, lo que representa un aumento del 116%. Esta cifra se destinará a 318 obras estratégicas de drenaje, colectores y plantas de bombeo.

Durante una sesión del Gabinete del Agua se presentó la estrategia “Tlaloque 2.0”, un plan de prevención y respuesta inmediata en la temporada de lluvias, que busca transformar el sistema tradicional de manejo de inundaciones en la capital.

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En su intervención, José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, expuso que, ante la intensidad de las precipitaciones registradas el año pasado, la administración decidió redoblar esfuerzos, por lo que el presupuesto para este rubro se incrementó un 116%, priorizando la inversión en colectores y red de drenaje con un 36.6 % del total, seguido por plantas de bombeo con 32.3% y desazolve de cuerpos de agua con 14.2%.

Esparza Hernández afirmó que en 2026 se atenderán 20,626 metros de colectores y se alcanzará la meta de 106 resumideros y pozos de absorción mediante el proyecto estratégico “Acupuntura Hídrica”, lo cual permitirá filtrar el agua al acuífero en lugar de saturar el drenaje.

Asimismo, señaló que las actividades complejas de bombeo se realizan bajo un mando operativo con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno del Estado de México.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que la Ciudad de México enfrenta un doble reto: la escasez de agua y las inundaciones atípicas derivadas del cambio climático y el fenómeno de El Niño. Subrayó que ya se rebasó la lluvia acumulada históricamente para todo mayo, tras las intensas precipitaciones de los días 11 y 12.

Ante esta situación, recalcó que es necesario modificar el sistema tradicional para enfrentar las inundaciones. Enfatizó la urgencia de renovar la infraestructura que ya no responde a la realidad de una ciudad que se hunde, en promedio, 20 centímetros al año, lo que afecta principalmente a las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

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En este contexto, el gobierno capitalino reforzó su capacidad operativa con la contratación de 1,000 trabajadores y el despliegue tecnológico en seis sitios de atención inmediata para monitorear los 56 puntos críticos de inundación registrados en la metrópoli, colaborando de manera coordinada con la Conagua y el Estado de México.

Clara Brugada también informó que la inversión en dragado es estratégica, por lo que se ha efectuado un desazolve masivo de 414,000 metros cúbicos, equivalente a 165 albercas olímpicas, y se liberaron 1,200 kilómetros de redes hidráulicas.

Además, destacó la inversión de 150 millones de pesos en innovación tecnológica y 190 millones en tanques de tormenta y jardines de lluvia, como el ubicado a un costado del Estadio Ciudad de México, en Coyoacán.

Otra de las obras relevantes es la intervención de la Conagua en el Vaso Regulador El Salado, que aumentará su capacidad de captación a 400,000 metros cúbicos. De esta manera, con la suma de ocho tanques de tormenta y ocho plantas de bombeo, la ciudad tiene la capacidad de mover 81,000 litros de agua por segundo.

Por otro lado, la mandataria anunció que a partir de ahora el seguro por daños causados por lluvias será gestionado directamente por el Gobierno de la Ciudad de México y no por las alcaldías.

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