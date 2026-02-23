La gran fiesta náutica está lista para llegar a la Riviera de Nayarit

Del 7 al 11 de marzo, Nayarit Sailing Week (NSW) 2026 hará historia en las aguas del Pacífico mexicano. Se trata del certamen de vela de mayor escala en el continente, que se celebrará en la Bahía de Banderas, un hecho que posicionará a México como referente en el calendario náutico global.
La edición de este año proyecta una convocatoria sin precedentes que reunirá a cerca de 600 atletas de alto rendimiento, incluyendo leyendas olímpicas y promesas de la navegación, con una flota superior de más de 280 embarcaciones compitiendo simultáneamente.