Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Locales

La gran fiesta náutica está lista para llegar a la Riviera de Nayarit

Más de 600 deportistas de élite participarán en Nayarit Sailing Week (NSW) 2026, el evento de vela más grande en la historia en América Latina.
lun 23 febrero 2026 06:40 PM
Nayarit Sailing Week 2026
Nayarit Sailing Week 2026 integra seis categorías internacionales, con más de 280 embarcaciones compitiendo en la de la costa nayarita. (Cortesía)

Del 7 al 11 de marzo, Nayarit Sailing Week (NSW) 2026 hará historia en las aguas del Pacífico mexicano. Se trata del certamen de vela de mayor escala en el continente, que se celebrará en la Bahía de Banderas, un hecho que posicionará a México como referente en el calendario náutico global.

La edición de este año proyecta una convocatoria sin precedentes que reunirá a cerca de 600 atletas de alto rendimiento, incluyendo leyendas olímpicas y promesas de la navegación, con una flota superior de más de 280 embarcaciones compitiendo simultáneamente.

Publicidad

"Nayarit Sailing Week es más que una regata; es una celebración que une la tradición deportiva con el estilo de vida cosmopolita de nuestra costa", destacó el equipo organizador de Sabino Producciones.

Además, el evento ofrecerá una experiencia que integra el turismo de aventura, la cultura náutica y la gastronomía local. Y para aprovechar las condiciones de viento de la zona, se designaron tres sedes con extraordinarios escenarios naturales: Marina Riviera Nayarit, Bucerías y Paradise Village Marina.

Nayarit Sailing Week 2026 Registro
(Cortesía)

Innovación y tradición en el mar

Clubes de renombre participantes y los entrenadores fomentarán un intercambio deportivo que destaca por su diversidad técnica y por integrar seis clases de embarcaciones de clase mundial en las categorías:

- Optimist & ILCA: Formación y talento joven y la técnica pura.
- Techno 293 & IQFOIL: Adrenalina del windsurf y la innovación tecnológica del foiling.
- J70 & Clase Oceánica: Embarcaciones de quilla y navegación de altura.

Para más información sobre inscripciones y el programa de actividades, visita el sitio oficial: www.nayaritsailingweek.com

Publicidad

Tags

Nayarit Deportes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad