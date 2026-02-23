La gran fiesta náutica está lista para llegar a la Riviera de Nayarit

"Nayarit Sailing Week es más que una regata; es una celebración que une la tradición deportiva con el estilo de vida cosmopolita de nuestra costa", destacó el equipo organizador de Sabino Producciones.

Además, el evento ofrecerá una experiencia que integra el turismo de aventura, la cultura náutica y la gastronomía local. Y para aprovechar las condiciones de viento de la zona, se designaron tres sedes con extraordinarios escenarios naturales: Marina Riviera Nayarit, Bucerías y Paradise Village Marina.

(Cortesía)

Innovación y tradición en el mar

Clubes de renombre participantes y los entrenadores fomentarán un intercambio deportivo que destaca por su diversidad técnica y por integrar seis clases de embarcaciones de clase mundial en las categorías:

- Optimist & ILCA: Formación y talento joven y la técnica pura.

- Techno 293 & IQFOIL: Adrenalina del windsurf y la innovación tecnológica del foiling.

- J70 & Clase Oceánica: Embarcaciones de quilla y navegación de altura.

Para más información sobre inscripciones y el programa de actividades, visita el sitio oficial: www.nayaritsailingweek.com