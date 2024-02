Las candidaturas independientes quedaron truncadas en la CDMX

De los cuatro aspirantes a gobernar la capital que se registraron en este 2024 para competir sin partido, solo Lorena Osornio presentó 88,901 firmas de apoyo –de las 78,256 necesarias– para la aprobación de su candidatura.

Sin embargo, solo le fueron validadas el 58% de las firmas, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) señaló inconsistencias en más de 37,000 apoyos y ahora la aspirante enfrenta denuncias administrativas y penales en su contra. Al resto de los tres aspirantes les fueron validadas el 1% o menos de las firmas requeridas.

“Tengo un conflicto en este momento porque dicen que mis firmas son falsas, dicen que mis firmas son copias; el mismo Instituto te ataca en lugar de protegerte”, dice en entrevista con Expansión Política.

Osornio buscó competir por segunda vez como independiente tras contender en la elección de 2018.

La aspirante rechaza el haber falsificado apoyos ciudadanos y apunta que las y los ciudadanos que desean competir sin un partido que les respalde se encuentran en la indefensión.

“Ahora yo tengo un proceso jurídico en contra mía y no hubo alguien que me dijera ‘estás mal’. ¿Por qué vas en contra de la aspirante a candidata cuando hay más procesos para poder determinar, como lo tienen los partidos políticos? Los partidos políticos tienen una persona que los representa ante el Instituto, nosotros como independientes no, yo no tengo quién me defienda”, afirma.