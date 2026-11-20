

Entre 2021 y 2024, Campos Miranda dirigió Solidaridad, municipio conocido como Playa del Carmen.

"En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplimentó orden de aprehensión, en la Ciudad de México, en contra de Roxana Lili “N”, por su probable relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en perjuicio del municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen", informó la Fiscalía .

¿De qué se le acusa?

A la exalcaldesa se le señala de haber generado un daño al municipio turístico por más de 60 millones de pesos.

"Generó un perjuicio económico al erario de más de 62 millones pesos, derivado del incumplimiento de los servicios acordados en contratos públicos para lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales", detalló la Fiscalía.



De acuerdo con las investigaciones, el gobierno de Campos Miranda otorgó de forma "indebida" tres licitaciones a un particular entre 2022 y 2024 para lavar vehículos propiedad del municipio.

En ese momento, la Secretaría de Servicios Públicos del municipio tenía un parque vehicular de 123 unidades, a las que presuntamente se les realizaban 865 lavados durante un mes con solo 15 empleados de la empresa particular.

"El prestador del servicio no tenía los comprobantes fiscales digitales por internet de los primeros contratos y aún así, continuaron los pagos no comprobables de más de 62 millones pesos", agregó la Fiscalía.