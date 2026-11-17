En un principio, la alcaldía de Cuajimalpa informó a través de su cuenta en 𝕏 sobre una concentración de operadores del transporte público de la Ruta 76 en la zona de Santa Fe, sobre la carretera México-Toluca y Carlos Echanove, Contadero, con cierres intermitentes hacia Vasco de Quiroga.

La alcaldía informó que esta manifestación es ajena, por lo que espera que la circulación se restablezca pronto.

Se registra una concentración de transporte público de la Ruta 76 en la carretera México-Toluca y Carlos Echanove, Contadero, con cierres intermitentes hacia Vasco de Quiroga. Esta movilización es ajena a la Alcaldía. Esperamos que en breve se restablezca la circulación. — Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) November 17, 2026

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Vasco de Quiroga, así como sus cruces con Juan Salvador Agraz y Av. Tamaulipas, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, por manifestantes. #AlternativaVial Carretera México-Toluca y Av. Carlos Lazo. https://t.co/3fzNRfIGVt — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 17, 2026

Carretera México - Toluca

El C5 del Estado de México informó sobre la causa del tráfico de aproximadamente 1.5 kilómetros sobre Avenida Adolfo López Mateos, a la altura de Soriana, derivado de trabajos de obra en la zona.

🔴 #ReporteVial | #Toluca Se registra afectación vial de aproximadamente 1.5 kilómetros sobre Avenida Adolfo López Mateos, a la altura de Soriana, debido a trabajos de obra en la zona. 🚦 Estas labores pueden generar reducción de carriles, tránsito lento y retrasos en tus tiempos de traslado. Ante una #Emergencia marca 📲 9️⃣-1️⃣-1️⃣. — C5 Estado de México (@C5Edomex) November 17, 2026

¿Qué otros bloqueos hay en la CDMX?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones que comparte la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se prevén otras tres marchas en diversas alcaldías.

A las 09:00 horas en la Estela de Luz que se ubica en la colonia Bosque de Chapultepec I Secc., alcaldía Miguel Hidalgo, marchan rumbo a las Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad que se ubica en la calle Río Ródano número 14, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Los inconformes exigen respeto a sus derechos adquiridos, en defensa de sus pensiones, certeza jurídica y a la no retroactividad de la ley Organizaciones en apoyo: Alianza Nacional de Jubilados Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

A las 13:00 horas, estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevarán a cabo una jornada de de Lucha Trans No Binarie en la Universidad Nacional Autónoma de México”, en solidaridad con docente trans no binarie, presuntamente perseguido, acosado y hostigado por las autoridades de la Facultad por defender su identidad de género “Trans No Binarie”; así como para exigir justicia para la comunidad Trans/NB y una Universidad libre de discriminación contra las disidencias.