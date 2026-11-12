Cierre en la México-Querétaro en pleno puente por obras de bacheo: en qué parte habrá cortes

Fecha y lugar de las obras

El gobierno estatal detalló que las obras iniciaron el 10 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 13, a la altura de Mariano Escobedo, iniciando desde Avenida José López Portillo en el puente que conecta a Perinorte.

Los trabajos se llevan a cabo de las 22:00 horas hasta las 05:00 horas.

El gobierno de Tultitlán solicitó a los automovilistas a través de sus redes sociales que anticiparan sus salidas, respetar los señalamientos viales y reducir la velocidad al circular por la zona.

Debido a que el cierre es temporal y que las labores se realizarán únicamente en el horario nocturno establecido, por lo que se recomienda prestar atención a las indicaciones del personal encargado de los trabajos.