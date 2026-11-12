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Cierre en la México-Querétaro en pleno puente por obras de bacheo: en qué parte habrá cortes

Las labores de reparación de baches en la zona se realizarán de noche con el objetivo de no afectar demasiado la circulación por la zona. Se recomienda a los automovilistas a tomar precauciones.
jue 12 noviembre 2026 01:06 PM
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Hombres trabajando sobre una carretera-.jpg
Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones ante las labores de mantenimiento en la autopista México - Querétaro. (Foto: Chat GPT)

El municipio de Tultitlán, Estado de México, informó que se mantiene el cierre de un acceso de una incorporación a la autopista México-Querétaro, debido a trabajos para reparar baches, por lo que se solicita a los automovilistas que deseen circular por esta zona a tomar precauciones y tomar vías alternas.

Las labores se realizan previo a quincena y al fin de semana largo por el aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que el lunes 16 es día de descanso oficial además de que no hay clases.

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Fecha y lugar de las obras

El gobierno estatal detalló que las obras iniciaron el 10 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 13, a la altura de Mariano Escobedo, iniciando desde Avenida José López Portillo en el puente que conecta a Perinorte.

Los trabajos se llevan a cabo de las 22:00 horas hasta las 05:00 horas.

El gobierno de Tultitlán solicitó a los automovilistas a través de sus redes sociales que anticiparan sus salidas, respetar los señalamientos viales y reducir la velocidad al circular por la zona.

Debido a que el cierre es temporal y que las labores se realizarán únicamente en el horario nocturno establecido, por lo que se recomienda prestar atención a las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

Mapa satelital de las zonas donde se realizarán labores de reparación.png
Zona de obras en la autopista México-Querétaro. (Foto: Google Maps)

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¿Quién administra la autopista México - Querétaro?

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos recuerda que la autopista México-Querétaro forma parte de la carretera federal 57 y es una de las principales vías de comunicación entre el centro, el Bajío y la frontera norte.

Esta autopista forma parte de la red carretera concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y es operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Por esta vía circulan aproximadamente 130 mil vehículos diarios, lo que hace necesarios trabajos periódicos de conservación y rehabilitación para mantenerla en condiciones adecuadas de operación y seguridad.

Leer más:

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Estas son las carreteras que pertenecen o administra Capufe No todas las autopistas son administradas por Capufe. Conoce cuáles sí son de la entidad y qué beneficios tiene transitar por ellas.

Desde 2019, el Fonadin ha destinado 4 mil 745 millones de pesos a la rehabilitación de distintos tramos de la autopista México-Querétaro, mediante seis contratos.

Actualmente, continúan los trabajos de mejoramiento entre los kilómetros 148 y 158, con un avance del 35% (superior al 27% programado).

Durante las obras se mantienen dos carriles abiertos y se cuenta con señalización preventiva acorde a la normativa aplicable emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Para reducir las afectaciones a las personas usuarias, se cuenta con servicios de apoyo en coordinación con el Centro SICT Querétaro y las instancias estatales competentes. Se tiene programada la terminación de las obras en mayo de 2027”, informó en un comunicado el 8 de noviembre .

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Se recomienda a los usuarios de esta vialidad a estar atentos al canal de Capufe para conocer si se extienden las labores de mantenimiento, y por ende, el horario de reapertura programado.

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Querétaro Carretera

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