Cierre en la México-Querétaro en pleno puente por obras de bacheo: en qué parte habrá cortes

¿Quién administra la autopista México - Querétaro?
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos recuerda que la autopista México-Querétaro forma parte de la carretera federal 57 y es una de las principales vías de comunicación entre el centro, el Bajío y la frontera norte.
Esta autopista forma parte de la red carretera concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y es operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Por esta vía circulan aproximadamente 130 mil vehículos diarios, lo que hace necesarios trabajos periódicos de conservación y rehabilitación para mantenerla en condiciones adecuadas de operación y seguridad.
Desde 2019, el Fonadin ha destinado 4 mil 745 millones de pesos a la rehabilitación de distintos tramos de la autopista México-Querétaro, mediante seis contratos.
Actualmente, continúan los trabajos de mejoramiento entre los kilómetros 148 y 158, con un avance del 35% (superior al 27% programado).
Durante las obras se mantienen dos carriles abiertos y se cuenta con señalización preventiva acorde a la normativa aplicable emitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
“Para reducir las afectaciones a las personas usuarias, se cuenta con servicios de apoyo en coordinación con el Centro SICT Querétaro y las instancias estatales competentes. Se tiene programada la terminación de las obras en mayo de 2027”, informó en un comunicado el 8 de noviembre .