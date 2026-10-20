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¿Buscas trabajo y quieres vivir en el sureste? Así puedes conseguir empleo en el Tren Maya este 2026

El Tren Maya recibirá currículums hasta el 31 de diciembre de 2026. Conoce qué carreras participan, los requisitos y cómo enviar tu solicitud.
mar 20 octubre 2026 12:01 PM
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Fotografía del Tren Maya
El Tren Maya publicó una convocatoria laboral para ingenieros que deseen incorporarse a su plantilla en alguno de los cinco estados en los que opera. (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Si buscas empleo y te interesa desarrollar tu carrera profesional en el sureste de México, el Tren Maya abrió una convocatoria pública para profesionistas que quieran integrarse a la empresa.

Las vacantes están dirigidas a personas con estudios de nivel superior en distintas ramas de la ingeniería y ofrecen la posibilidad de trabajar en alguno de los cinco estados donde opera el proyecto ferroviario, ya que la convocatoria contempla centros de trabajo en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

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¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Tren Maya?

La convocatoria está dirigida a profesionistas con grado académico de nivel superior en alguna de las especialidades consideradas.

Entre las ingenierías que participan están: electrónica, electromecánica, eléctrica, mecánica, mecatrónica, telecomunicaciones, mecánica automotriz, industrial, mantenimiento industrial, sistemas ambientales, seguridad e higiene, logística, transporte y ferroviaria.

Asimismo, se enlistan los siguientes requisitos:

- Contar con título, cédula profesional o certificado que acredite los estudios.

- Las personas aspirantes deben ser mexicanas y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos.

- También deben ser originarias de alguno de los cinco estados donde tiene presencia el Tren Maya: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco o Chiapas.

- No contar con una sentencia firme por la comisión de algún delito

- No estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa

- No encontrarse inhabilitado para el servicio público y no tener algún impedimento legal.

También es indispensable que quienes se postulen también se comprometan a cumplir las normas y disposiciones de la empresa.

Las personas interesadas tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para enviar su currículum actualizado y el comprobante de su último grado de estudios. La recepción se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

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¿Cómo postularse a una vacante del Tren Maya?

Las personas interesadas tienen que contar con actitud de servicio, apego a las normas, adaptabilidad al cambio y enfoque en los resultados. Pueden consultar las bases en la convocatoria oficial.

Allí encontrarán el paso a paso, la lista de documentos que deberán tener a la mano para postularse y los correos a los que deberán compartirlos.

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¿Cómo es el proceso de selección para trabajar en el Tren Maya?

Una vez recibidas las postulaciones, el proceso contempla una entrevista con el área de Recursos Humanos y con el área solicitante. Las personas aspirantes también deberán someterse a una evaluación médica realizada por la empresa.

Otra etapa consiste en entregar la documentación necesaria para comprobar que se cumplen los requisitos de la convocatoria. El anexo de las bases incluye documentos como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobantes académicos, título y cédula profesional, comprobante de domicilio y constancia de antecedentes no penales federales, entre otros.

La documentación adicional puede variar según la situación de cada aspirante. Por ejemplo, la convocatoria solicita cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación a los hombres, así como documentos relacionados con empleos anteriores.

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Las personas que cumplan los requisitos serán notificadas para continuar con el proceso de contratación. La empresa advierte que todas las etapas de reclutamiento, selección e ingreso son gratuitas y que las comunicaciones oficiales se realizan únicamente mediante canales institucionales. Por ello, no se debe pagar a intermediarios para participar en la convocatoria.

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Tren Maya Trabajo Gobierno federal

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