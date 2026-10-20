¿Buscas trabajo y quieres vivir en el sureste? Así puedes conseguir empleo en el Tren Maya este 2026

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Tren Maya?

La convocatoria está dirigida a profesionistas con grado académico de nivel superior en alguna de las especialidades consideradas.

Entre las ingenierías que participan están: electrónica, electromecánica, eléctrica, mecánica, mecatrónica, telecomunicaciones, mecánica automotriz, industrial, mantenimiento industrial, sistemas ambientales, seguridad e higiene, logística, transporte y ferroviaria.

Asimismo, se enlistan los siguientes requisitos:

- Contar con título, cédula profesional o certificado que acredite los estudios.

- Las personas aspirantes deben ser mexicanas y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos.

- También deben ser originarias de alguno de los cinco estados donde tiene presencia el Tren Maya: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco o Chiapas.

- No contar con una sentencia firme por la comisión de algún delito

- No estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa

- No encontrarse inhabilitado para el servicio público y no tener algún impedimento legal.

También es indispensable que quienes se postulen también se comprometan a cumplir las normas y disposiciones de la empresa.

Las personas interesadas tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para enviar su currículum actualizado y el comprobante de su último grado de estudios. La recepción se realiza de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.





¿Cómo postularse a una vacante del Tren Maya?

Las personas interesadas tienen que contar con actitud de servicio, apego a las normas, adaptabilidad al cambio y enfoque en los resultados. Pueden consultar las bases en la convocatoria oficial.

Allí encontrarán el paso a paso, la lista de documentos que deberán tener a la mano para postularse y los correos a los que deberán compartirlos.