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México

Registro a la pensión de adultos mayores y Mujeres Bienestar: quiénes deben inscribirse en octubre

La Secretaría de Bienestar compartió el calendario oficial para que los adultos mayores realicen el trámite en alguno de los módulos que están distribuidos a lo largo del país.
lun 19 octubre 2026 04:21 PM
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Un adulto mayor con camisa a rayas en color blanco y naranja sostiene una tarjeta del Banco del Bienestar.jpg
Las personas que resulten beneficiarias recibirán el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Foto: Víctor Lamoyi /Facebook)

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario para que los adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años inicien los trámites para incorporarse a la Pensión del Bienestar, que son parte de los apoyos económicos que ofrece el Gobierno federal.

La funcionaria federal informó a través de redes sociales sobre el registro que se tiene que hacer a partir de este lunes 19 de octubre y que se extenderá hasta el domingo 25. El trámite se realiza de forma presencial en alguno de los módulos distribuidos a lo largo del país.

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¿Cuándo es el registro a la Pensión del Bienestar?

Las solicitudes para obtener el apoyo económico se hacen conforme a un calendario que toma en cuenta la primera letra del primer apellido, por lo que quedó de la siguiente manera:

Día / Letras del primer apellido

Lunes 19 de octubre A, B, C.

Martes 20 de octubre D, E, F, G, H.

Miércoles 21 de octubre I, J, K, L, M.

Jueves 22 de octubre N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 23 de octubre S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 24 de octubre Todas las letras.

Domingo 25 de octubre Todas las letras.

calendario-registro-pension-bienestar.jpg
Calendario del registro para dos programas del Gobierno federal. (Foto: Facebook Leticia Ramírez Amaya)


Documentos para inscribirse a la Pensión

- Identificación oficial con fotografía que puede ser: INE, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional-

- CURP de reciente impresión

“Esto es importante, porque las CURP se van registrando por el registro Nacional de Población para que su trámite sea exitoso”, detalló.

-Acta de nacimiento

-Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (predial, agua, luz, agua).

La Secretaría de Bienestar recuerda que todos los documentos que se presenten deben estar legibles, además de que se debe dejar un número telefónico porque será a través de éste en donde se esté informando sobre fechas de próximos pagos o avisos importantes a los beneficiarios.

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¿Cuánto reciben los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es de 6,400 pesos bimestrales. La más reciente dispersión del dinero se realizó en septiembre, por lo que se prevé que el siguiente se realice en noviembre.

En tanto, las mujeres que resulten beneficiarias del apoyo Mujeres Bienestar recibirán 3,100 pesos bimestrales. Debido a que las beneficiarias son mujeres de entre 60 a 64 años, cuando cumplan 65, se incorporan de manera automática a la Pensión Bienestar que es universal y el dinero que se recibe aumenta.

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Ubicación módulos para registro Pensión Bienestar

Para conocer la ubicación exacta del módulo de registro más cercano, se debe ingresar al sitio https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ . Una vez dentro, se deben seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar la entidad federativa

- Elegir el municipio de residencia

El portal proporciona la dirección completa, nombre del punto de atención y horarios específicos para cada centro, con el fin de facilitar el registro de las personas adultas mayores.

Los módulos operan de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas, además de que también operarán el próximo fin de semana.

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Para 2027, el gobierno federal propone destinar más recursos a los principales programas sociales, entre ellas pensiones, como el programa de apoyo a adultos mayores y becas del Bienestar. Al comparar los Criterios Generales de Política Económica 2026 y 2027 , el presupuesto de los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987,160 millones de pesos a 1.025 billones de pesos.

Con información de Elizabeth Santiago

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