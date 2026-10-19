Registro a la pensión de adultos mayores y Mujeres Bienestar: quiénes deben inscribirse en octubre

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario para que los adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años inicien los trámites para incorporarse a la Pensión del Bienestar, que son parte de los apoyos económicos que ofrece el Gobierno federal.

La funcionaria federal informó a través de redes sociales sobre el registro que se tiene que hacer a partir de este lunes 19 de octubre y que se extenderá hasta el domingo 25. El trámite se realiza de forma presencial en alguno de los módulos distribuidos a lo largo del país.