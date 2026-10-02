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El huracán Rachel se intensifica a categoría 3 y cinco estados resienten sus efectos

El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la trayectoria y afectaciones del huracán. En el país ya están presentes otros fenómenos como el frente frío número 1.
vie 02 octubre 2026 08:29 AM
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Dos integrantes del ejército ayudan a una mujer en medio de inundaciones.jpg
Elementos del Ejército aplican el Plan DN-III-E desde el 30 de septiembre en Michoacán, mediante la evacuación y traslados de personas afectadas a diversos albergues, con el fin de salvaguardar su integridad ante posibles riesgos. (Foto: @Defensamx1 )

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que el huracán Rachel se intensificó a categoría 3 en la escala de Saffer-Simpson, y en interacción con otros fenómenos meteorológicos provoca además de lluvias intensas, alto oleaje y crecida de ríos, entre otros. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico más reciente sobre las lluvias en diversos estados.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Rachel se localizó a 395 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 510 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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¿Cuál es la trayectoria del huracán Rachel?

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel, huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 395 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 510 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Rachel presentó vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

Se prevé alto oleaje en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Trayectoria del huracán Rachel.jpeg
Imagen satelital del huracán Rachel que evolucionó a categoría 3. (Foto: Conagua )

¿Cuál será el clima para hoy 2 de octubre?

En el más reciente reporte del SMN se prevén lluvias intensas en Sinaloa, Nuevo León , Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes en Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, y chubascos en Colima, Sonora y Chihuahua.

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Dichas precipitaciones serán ocasionadas por el huracán Rachel, el frente frío número 1, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, una circulación ciclónica, así como por canales de baja presión y onda tropical número 42.

También se pronostica oleaje de 5 a 6 metros de altura (m) en las costas de Baja California Sur; olas de 3 a 5 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; de 2 a 3 m en la costa occidental de Baja California y costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, y de 1 a 2 m en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Leer más:

El cielo se oscurece en Puerto San Carlos, Baja California Sur (México), ante la llegada del huracán Polo el 28 de septiembre de 2026. Se prevé que el huracán toque tierra con una posible intensidad de categoría 3, trayendo consigo condiciones meteorológicas extremas que incluyen vientos fuertes, cortes de electricidad e inundaciones repentinas.
México

Huracán Rachel ya es categoría 2: qué estados enfrentarán la lluvia, el viento y el oleaje más intensos

Altas temperaturas presentes en el país

Además, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, por lo que se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur,Sinaloa y Sonora.

Temperaturas de 35 a 40 grados en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Morelos.

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Se recomienda a la población que vive en las costas por donde avanzará el huracán a estar informados a través de los canales oficiales de los canales de Gobierno y de Protección Civil.

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Huracán Lluvias

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