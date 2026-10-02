El huracán Rachel se intensifica a categoría 3 y cinco estados resienten sus efectos

¿Cuál es la trayectoria del huracán Rachel?

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Rachel, huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 395 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 510 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Rachel presentó vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

Se prevé alto oleaje en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Imagen satelital del huracán Rachel que evolucionó a categoría 3. (Foto: Conagua )



Arroyo del valle de #LosPlanes (unos 40 km al sureste de #LaPaz ) corriendo esta mañana, producto de las lluvias que está dejando la circulación del #huracán Cat. 2 #Rachel . 📸: Beatriz (whatsapp). pic.twitter.com/nMPeotesPZ — Clima Sudcaliforniano (@ClimaSudCalifor) October 1, 2026

¿Cuál será el clima para hoy 2 de octubre?

En el más reciente reporte del SMN se prevén lluvias intensas en Sinaloa, Nuevo León , Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes en Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, y chubascos en Colima, Sonora y Chihuahua.