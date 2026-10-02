El huracán Rachel se intensifica a categoría 3 y cinco estados resienten sus efectos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que el huracán Rachel se intensificó a categoría 3 en la escala de Saffer-Simpson, y en interacción con otros fenómenos meteorológicos provoca además de lluvias intensas, alto oleaje y crecida de ríos, entre otros. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico más reciente sobre las lluvias en diversos estados.
A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Rachel se localizó a 395 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 510 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.