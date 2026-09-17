¿Qué es la ameba ‘comecerebros’? Se registra la primera víctima mortal en Mérida

Un trabajador de un lago artificial en Mérida, Yucatán, identificado como Carlos, falleció tras infectarse con Naegleria fowleri, mejor conocida como “ameba comecerebros” y que en más del 90% de los casos resulta mortal, por lo que las autoridades estatales ya iniciaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer su origen y eliminarla por completo del cuerpo de agua.
De esta manera, Yucatán mantiene aislado el lago donde se confirmó la presencia de Naegleria fowleri, mientras las autoridades investigan el caso y determinan si existen responsables que deban ser sancionados.
“Se confirma la presencia de Naegleria fowleri en el lago artificial que permanecerá fuera de operación. Este cuerpo de agua artificial no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable. No hay riesgo para la población de Yucatán”, informó el Gobierno de la entidad en un comunicado .