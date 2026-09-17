¿Qué es la ameba ‘comecerebros’? Se registra la primera víctima mortal en Mérida

El lugar se encuentra clausurado y se restringe el acceso, además de que se suspendieron las actividades acuáticas.

El Gobierno de Yucatán detalla que investigará el cumplimiento de las empresas encargadas del mantenimiento y la calidad del agua de ese lago, y una vez que la empresa responsable demuestre a través de pruebas de laboratorio que el agua del lago es apta para uso recreativo de acuerdo con la NOM-245-SSA1-2010, se realizará una nueva verificación y muestreo de las aguas y dictaminará si se suspende la medida de cierre temporal.

De acuerdo con lo que compartieron familiares y amigos de la primera víctima mortal a causa de esta enfermedad, Carlos tenía 34 años y permaneció varios días hospitalizado. Además, a través de redes sociales acusaron que no recibieron un apoyo cercano por parte de la empresa.

La empresa se identifica como Fornelos Wake Yucatán en donde Carlos trabajaba como instructor de wakeboard en el lago, “perdió la vida a causa de hacer su trabajo. Una ameba que de haberse tomado los cuidados adecuados, no hubiera estado ahí, y que pone en riesgo a todas las personas que utilizan este lago, muchos de ellos niños”, se lee en una de las publicaciones de una familiar de Carlos.

En la página oficial del sitio de la empresa, ofrece distintos paquetes de las actividades que ofrece con instructores certificados, siendo el wakeboard la principal de éstas. Rampas, sliders y kickers para todos los niveles, así como el Cable Park, cuyos precios van de los 1,600 pesos la hora hasta los 6,000 pesos por una mensualidad de esta atracción.