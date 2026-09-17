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¿Qué es la ameba ‘comecerebros’? Se registra la primera víctima mortal en Mérida

Carlos, un instructor de wakeboard de 34 años, murió a causa de una infección provocada por la llamada ameba comecerebros. Tras el caso, las autoridades sanitarias clausuraron el lago artificial.
jue 17 septiembre 2026 09:00 AM
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Ameba comecerebros en color azul que infectan a las células del cerebro en color morado.jpg
Un instructor de wakeboard en un lago artificial en Mérida es la primera víctima mortal de la ameba comecerebros. (Fotos: dr. James Roberts, Children’s Healthcare of Atlanta.)

Un trabajador de un lago artificial en Mérida, Yucatán, identificado como Carlos, falleció tras infectarse con Naegleria fowleri, mejor conocida como “ameba comecerebros” y que en más del 90% de los casos resulta mortal, por lo que las autoridades estatales ya iniciaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer su origen y eliminarla por completo del cuerpo de agua.

De esta manera, Yucatán mantiene aislado el lago donde se confirmó la presencia de Naegleria fowleri, mientras las autoridades investigan el caso y determinan si existen responsables que deban ser sancionados.

“Se confirma la presencia de Naegleria fowleri en el lago artificial que permanecerá fuera de operación. Este cuerpo de agua artificial no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable. No hay riesgo para la población de Yucatán”, informó el Gobierno de la entidad en un comunicado .

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El lugar se encuentra clausurado y se restringe el acceso, además de que se suspendieron las actividades acuáticas.

El Gobierno de Yucatán detalla que investigará el cumplimiento de las empresas encargadas del mantenimiento y la calidad del agua de ese lago, y una vez que la empresa responsable demuestre a través de pruebas de laboratorio que el agua del lago es apta para uso recreativo de acuerdo con la NOM-245-SSA1-2010, se realizará una nueva verificación y muestreo de las aguas y dictaminará si se suspende la medida de cierre temporal.

De acuerdo con lo que compartieron familiares y amigos de la primera víctima mortal a causa de esta enfermedad, Carlos tenía 34 años y permaneció varios días hospitalizado. Además, a través de redes sociales acusaron que no recibieron un apoyo cercano por parte de la empresa.

La empresa se identifica como Fornelos Wake Yucatán en donde Carlos trabajaba como instructor de wakeboard en el lago, “perdió la vida a causa de hacer su trabajo. Una ameba que de haberse tomado los cuidados adecuados, no hubiera estado ahí, y que pone en riesgo a todas las personas que utilizan este lago, muchos de ellos niños”, se lee en una de las publicaciones de una familiar de Carlos.

En la página oficial del sitio de la empresa, ofrece distintos paquetes de las actividades que ofrece con instructores certificados, siendo el wakeboard la principal de éstas. Rampas, sliders y kickers para todos los niveles, así como el Cable Park, cuyos precios van de los 1,600 pesos la hora hasta los 6,000 pesos por una mensualidad de esta atracción.

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¿Qué es la ameba ‘comecerebros’ y cómo se contrae?

El Gobierno de Yucatán detalla que esta enfermedad no se transmite de persona a persona. Tampoco se adquiere al beber agua. Es una enfermedad grave y extremadamente rara, y este es el primer caso registrado en Yucatán.

Es una ameba de vida libre que prolifera en agua dulce estancada y cálida, sobre todo entre 35 y 46 grados Celsius. La infección ocurre cuando el agua contaminada entra por la nariz al nadar, bucear o sumergirse.

Los primeros síntomas son dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito. En los cuerpos de agua naturales con corriente, entre 24 y 26 grados, las condiciones son menos favorables para su desarrollo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por sus siglas en inglés añaden lo siguiente sobre la ameba comecerebros:

  • En casos muy raros, las personas se han infectado en aguas recreativas como áreas de juego con chorros de agua y un parque para surfear que no tenían suficiente cloro.
  • La Naegleria fowleri es una ameba (un tipo de organismo unicelular) que crece en agua dulce templada como lagos, ríos y aguas termales.
  • Se la llama con frecuencia la "ameba comecerebros" porque puede infectar el cerebro y destruir el tejido cerebral.
  • Las infecciones del cerebro causadas por Naegleria fowleri son muy raras, pero casi siempre mortales.

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Los CDC añaden que a medida que la enfermedad evoluciona, los síntomas pueden incluir rigidez en el cuello, confusión, falta de atención a otras personas y al entorno, pérdida del equilibrio y alucinaciones.

La mayoría de las personas con meningoencefalitis amebiana primaria mueren de uno a 18 días después del comienzo de los síntomas. Generalmente causa el coma y la muerte después de cinco días.

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"Los Servicios de Salud de Yucatán llaman a los establecimientos con actividades de inmersión a cumplir la normativa y a mantener al día sus estudios de calidad del agua. La vigilancia sanitaria continúa en todo el estado", concluye el documento.

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