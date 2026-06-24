La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que tras concluir una reunión entre el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con representantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), éstos decidieron retirar los bloqueos y manifestaciones que tenían en varias entidades del país desde la mañana de este 24 de junio.
Lo anterior, derivado de firmar una minuta de trabajo y una ruta de atención para el seguimiento de las exigencias de los transportistas, que se centran en tener mayor seguridad en las carreteras, así como trámites y procedimientos que afectan a los transportistas que a diario circulan por todo el país.
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La confirmación del retiro de los bloqueos se realizó por parte del integrante de la AMOTAC, Rafael Ortíz Pacheco, de acuerdo a lo que se informó en un comunicado de la Segob.
“El Gobierno de México refrenda su compromiso con el diálogo, la atención institucional y la construcción de acuerdos que permitan atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad pro las vías pacíficas y dentro del marco de la ley”, detalla el texto.
Las reuniones continuaron este miércoles después de que la Segob informó que tras concluir una mesa de diálogo con los dirigentes de la Amotac, en la noche del martes 23 de junio, se llegó a un acuerdo de no realizar bloqueos carreteros en el país.
“Se han llevado a cabo más de 300 reuniones en esta administración con seguimiento de acuerdos y avances importantes de los transportistas. Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos por ello hicimos el llamado a no afectar a la ciudadanía en las carreteras donde anunciaron movilizaciones”, destacó la Segob a través de su cuenta en 𝕏.
Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.
Los transportistas integrantes de Amotac ya se reúnen desde la mañana de este miércoles 24 de junio en distintos puntos carreteros o principales vialidades del país, como parte de su movimiento para exigir mayor seguridad, alto a la corrupción por parte de autoridades de los distintos niveles gubernamentales, entre otras exigencias.
Antes de las 08:00 horas, tal como tenían previsto los transportistas, iniciaron con las concentraciones en diversos puntos; hasta el momento estos son los sitios afectados:
-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
-Villahermosa, Tabasco
-Veracruz: Poza Rica. En el cruce rumbo a Huatusco, Fortín y Coscomatepec
-Tlaxcala
-Morelos
-Querétaro
-Jalisco: Cierre en la carretera de Chapala a Guadalajara.
-México - Pachuca
-San Luis Potosí: Cierre de vialidades.
-Acapulco, Guerrero
-Nuevo León
-Zacatecas: Concentración al lado de carreteras.
- Tehuacán, Puebla
Edomex
-Tecámac
-Tultitlán
-Autopista de Ecatepec, Edomex
-Tlalnepantla: Bloqueo carretero.
-Cuautitlán, Izcalli: Bloqueo carretero.
-Tabla Honda, en el municipio de Tlalnepantla, ya hay cierre carretero.
En algunos puntos, hay concentraciones al lado de las carreteras, otros, avanzan en caravanas lentas, mientras que en otros puntos ya hay afectaciones viales como cierres carreteros.
A las 10:00 horas, la Amotac informó que líderes seguían en reunión con
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Carreteras bloqueadas hoy, 24 de junio
A través de su cuenta de 𝕏, Caminos y Puentes Federales de México (Capufe) informó que hay presencia de manifestantes en los siguientes puntos:
Autopista México-Querétaro: Plaza de Cobro Palmillas, en ambos sentidos.
Reducción de carriles en: Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 27, dirección Cosoleacaque.
Autopista México-Puebla: Acatzingo, km 137, dirección Puebla.
Circulación intermitente: Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán, en ambos sentidos.
Cierre a la circulación: Autopista Puebla - Acatzingo, km 156, dirección Acatzingo. Los manifestantes ocupan todos los carriles de rodamiento y avanzan lentamente.
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 103, dirección Cuernavaca. Desvío de la circulación hacia carretera libre en el km 105, a la altura de la Plaza de Cobro Aeropuerto.
Autopista Tepotzotlán - Polotitlán, km 41, dirección CDMX. En este punto, el organismo recordó que la carretera no es administrada por Capufe.
A los automovilistas que circulen por las diversas vías, les recordó el número telefónico 074 para conocer la situación de las carreteras.
¿Qué exigen los transportistas?
Mayor seguridad en las carreteras y consideran insuficientes los operativos implementados por la Guardia Nacional.
Alto a los cobros excesivos de servicios de grúas.
Solución a los retrasos en trámites de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
Alto a las extorsiones en retenes federales y militares.
Eliminar los permisos municipales que encarecen la distribución de mercancías y productos básicos.
Se recomienda a la población mantenerse informado a través de medios locales de las entidades para conocer qué tanta afectación vial existe o si los transportistas deciden retirarse de los puntos afectados hasta el momento.