La confirmación del retiro de los bloqueos se realizó por parte del integrante de la AMOTAC, Rafael Ortíz Pacheco, de acuerdo a lo que se informó en un comunicado de la Segob.

“El Gobierno de México refrenda su compromiso con el diálogo, la atención institucional y la construcción de acuerdos que permitan atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad pro las vías pacíficas y dentro del marco de la ley”, detalla el texto.

Las reuniones continuaron este miércoles después de que la Segob informó que tras concluir una mesa de diálogo con los dirigentes de la Amotac, en la noche del martes 23 de junio, se llegó a un acuerdo de no realizar bloqueos carreteros en el país.

“Se han llevado a cabo más de 300 reuniones en esta administración con seguimiento de acuerdos y avances importantes de los transportistas. Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos por ello hicimos el llamado a no afectar a la ciudadanía en las carreteras donde anunciaron movilizaciones”, destacó la Segob a través de su cuenta en 𝕏.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país. En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

¿Qué dice la Amotac?

Los transportistas integrantes de Amotac ya se reúnen desde la mañana de este miércoles 24 de junio en distintos puntos carreteros o principales vialidades del país, como parte de su movimiento para exigir mayor seguridad, alto a la corrupción por parte de autoridades de los distintos niveles gubernamentales, entre otras exigencias.

Antes de las 08:00 horas, tal como tenían previsto los transportistas, iniciaron con las concentraciones en diversos puntos; hasta el momento estos son los sitios afectados:

-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

-Villahermosa, Tabasco

-Veracruz: Poza Rica. En el cruce rumbo a Huatusco, Fortín y Coscomatepec

-Tlaxcala

-Morelos

-Querétaro

-Jalisco: Cierre en la carretera de Chapala a Guadalajara.

-México - Pachuca

-San Luis Potosí: Cierre de vialidades.

-Acapulco, Guerrero

-Nuevo León

-Zacatecas: Concentración al lado de carreteras.

- Tehuacán, Puebla

Edomex

-Tecámac

-Tultitlán

-Autopista de Ecatepec, Edomex

-Tlalnepantla: Bloqueo carretero.

-Cuautitlán, Izcalli: Bloqueo carretero.

-Tabla Honda, en el municipio de Tlalnepantla, ya hay cierre carretero.

En algunos puntos, hay concentraciones al lado de las carreteras, otros, avanzan en caravanas lentas, mientras que en otros puntos ya hay afectaciones viales como cierres carreteros.

A las 10:00 horas, la Amotac informó que líderes seguían en reunión con

Transportistas en Xalapa, Veracruz. (Foto: Amotac)

Afectaciones en Poza Rica, Veracruz. (Foto: Amotac)

Concentración en Tlaxcala en apoyo a Amotac. (Foto: Amotac)

Concentración de transportistas en Ecatepec, Edomex. (Foto: Amotac)