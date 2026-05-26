Rocha Moya comparece ante FGR: ''Lucharé para que la verdad prevalezca, inspirado en Sheinbaum''

''Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario'', dijo Rocha Moya.

''Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos'', agregó.

El mandatario con licencia aseguró que no dejará de luchar para que ''la verdad prevalezca''.

''Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra presidenta e indiscutible jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla'', añadió.

El vicefiscal general con licencia de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, también acudió ante la FGR para declarar sobre el caso. También fue señalado por Estados Unidos por presuntos nexos criminales con 'Los Chapitos'.

“Tenemos confianza en el trabajo nuestro y en la honestidad”, declaró el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Zaavedra después de acudir ante la FGR. (Foto: Cuartoscuro )

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo "preventivo" de las cuentas bancarias de los 10 funcionarios de Sinaloa que son investigados por las autoridades de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar si los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, tienen algún sustento en la realidad para poder proceder en su contra.

Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le presentó la solicitud de Estados Unidos para detener de forma provisional y extraditar a los implicados, sin embargo, también señaló que, al menos en dicha solicitud, no se presentaron los elementos de prueba necesarios ni evidencias contundentes.