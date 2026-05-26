Entre las facultades actualizadas de la GN carreteras podrán realizar desde amonestaciones verbales en las cuales se advierte al conductor, pasajeros o peatones sobre el incumplimiento cometido a las disposiciones contenidas el el Reglamento y tiene como propósito orientarlos a conducirse de conformidad con lo establecido en éste.

Los integrantes de la Guardia Nacional realizarán las medidas necesarias para mantener bajo su custodia al conductor, acompañantes o pasajeros y al vehículo involucrado en un hecho de tránsito para que las autoridades correspondientes investiguen; además de que también podrán expedir constancias respecto de los vehículos que estén involucrados en hechos de tránsito o en infracciones administrativas a las que se refiere este Reglamento.

Elementos de la Guardia Nacional Carreteras auxilian a los automovilistas que transitan por las vías federales del país, y tras el decreto, se amplían sus funciones. @GN_Carreteras (Foto:

Multas en carreteras

El DOF establece las siguientes multas por infracciones al reglamento de tránsito en las carreteras y que se determina con base a la Unidad de Medida y Actualización 2026 :

Desobediencia a la autoridad o dispositivos de control: Contravenir las indicaciones de los elementos de la Guardia Nacional o los dispositivos para el control del tránsito (como semáforos o señales) se sanciona con una multa de 40 a 50 veces la UMA diaria; lo que equivale a entre 4,692 pesos y 5,865 pesos.

Estado físico y mecánico del vehículo: Utilizar vehículos que no se encuentren en un estado físico y mecánico idóneo para su operación se sanciona con una multa de 20 a 30 veces la cuota diaria; lo que equivale entre 2,346 pesos a 3,519 pesos.

Fallas mecánicas o falta de combustible: No implementar las medidas de seguridad (como estacionarse en el acotamiento, usar freno de mano o colocar triángulos de seguridad) ante una falla o falta de combustible se sanciona con una multa de 10 a 20 veces la cuota diaria; lo que equivale a entre 1,173 pesos y 2,346 pesos.

Bitácora de horas de servicio: En el caso de autotransporte federal o transporte privado, la falta de la bitácora de horas de servicio o la omisión de datos en la misma conlleva una multa de 20 a 30 veces la cuota diaria, lo que equivale a entre 2,346 pesos a 3,519 pesos.