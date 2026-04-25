Las autoridades mantienen la búsqueda del último trabajador atrapado a un mes del colapso en la mina Santa Fe

El pasado 25 de marzo, una presa de jales colapsó al interior de la mina e inundó las galerías subterráneas. Al momento del derrumbe, 25 mineros laboraban en el yacimiento. Solo 21 lograron salir a tiempo y cuatro quedaron atrapados en la mina.
Las autoridades iniciaron el rescate de los mineros con un equipo de más de 300 personas, conformado por elementos de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad federal, el Ejército, la Marina, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Sinaloa.
En las primeras dos semanas encontraron con vida a los mineros José Alejandro Cástulo Colín y Francisco Zapata Nájera. Un tercero minero, identificado como Abraham Aguilera Aguilera, fue hallado sin vida.
Solo queda localizar al cuarto minero.
La Coordinación Nacional de Protección Civil agregó que se consolidaron condiciones en la mina que permiten avanzar al equipo de rescate en las galerías subterráneas, donde se busca al minero.