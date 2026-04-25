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Estados

Las autoridades mantienen la búsqueda del último trabajador atrapado a un mes del colapso en la mina Santa Fe

Las labores de rescate del minero se realizan de manera ininterrumpida, aseguró la Coordinación Nacional de Protección Civil.
sáb 25 abril 2026 06:49 PM
Continúa la busqueda del cuarto minero de Sinaloa que quedó atrapado en la mina Santa Fe
El trabajador de la mina Santa Fe, en Sinaloa, quedó atrapado con otros tres minero, quienes ya fueron rescatados. (Foto: Protección Civil)

Treinta días después del accidente en la mina Santa Fe, que dejó atrapados a cuatro trabajadores, las autoridades continúan la búsqueda del último minero que no ha sido rescatado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó este sábado que las labores de localización se realizan sin interrupciones en la rampa 48-2 Norte del yacimiento, ubicado en El Rosario, Sinaloa.

"Con trabajo 24/7, las labores continúan avanzando", aseguró la dependencia.

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El pasado 25 de marzo, una presa de jales colapsó al interior de la mina e inundó las galerías subterráneas. Al momento del derrumbe, 25 mineros laboraban en el yacimiento. Solo 21 lograron salir a tiempo y cuatro quedaron atrapados en la mina.

Las autoridades iniciaron el rescate de los mineros con un equipo de más de 300 personas, conformado por elementos de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad federal, el Ejército, la Marina, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Sinaloa.

En las primeras dos semanas encontraron con vida a los mineros José Alejandro Cástulo Colín y Francisco Zapata Nájera. Un tercero minero, identificado como Abraham Aguilera Aguilera, fue hallado sin vida.

Solo queda localizar al cuarto minero.

La Coordinación Nacional de Protección Civil agregó que se consolidaron condiciones en la mina que permiten avanzar al equipo de rescate en las galerías subterráneas, donde se busca al minero.

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