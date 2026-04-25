Las autoridades mantienen la búsqueda del último trabajador atrapado a un mes del colapso en la mina Santa Fe

Treinta días después del accidente en la mina Santa Fe, que dejó atrapados a cuatro trabajadores, las autoridades continúan la búsqueda del último minero que no ha sido rescatado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó este sábado que las labores de localización se realizan sin interrupciones en la rampa 48-2 Norte del yacimiento, ubicado en El Rosario, Sinaloa.

"Con trabajo 24/7, las labores continúan avanzando", aseguró la dependencia.