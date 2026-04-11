El tercer minero de Sinaloa, hallado sin vida tras el derrumbe, fue identificado por las autoridades

Mientras tanto continúan los trabajos de rescate para encontrar a un cuarto minero, el último que permanece atrapado desde el accidente.
En el operativo de búsqueda colaboran elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército y Protección Civil.
La mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, estado de Sinaloa, se accidentó el pasado 25 de marzo. Una presa de jales interna colpasó y agua y lodo inundaron las galerías subterráneas.
Al momento del derrumbe, 25 mineros laboraban al interior del yacimiento; 21 lograron salir a tiempo, pero cuatro quedaron atrapados en la mina.
Desde entonces se lleva a cabo el rescate. Un equipo de más de 300 rescatistas trabaja a marchas forzadas contra el tiempo, bombea agua y refuerza estructuras.
Los elementos lograron rescatar con vida a dos mineros. José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, fue el primero en ser localizado con vida el pasado 30 de marzo, tras permanecer unas 100 horas atrapado.
El segundo minero sobreviviente fue rescatado el 8 de abril. Se trata de Francisco Zapata Nájera, de 42 años.
Ese mismo día se confirmó la localización sin vida del tercer minero. El cuerpo fue trasladado a una unidad forense, donde permaneció hasta que se confirmó su identidad mediante confronta directa.
Solo queda rescatar a un minero.
"El Comando Unificado reitera que continúan todos los esfuerzos para rescatar al último minero", aseguró Protección Civil.