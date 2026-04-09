Estudiantes desarmaron a joven que mató a maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Ósmar, el adolescente que mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue sometido por estudiantes de la preparatoria Antón Makárenko el día del ataque.

Un video al que tuvo acceso la Fiscalía de Michoacán muestra que jóvenes retuvieron a Ósmar, le quitaron el arma y lo entregaron a las autoridades en la calle.

Fue en la zona de baños del plantel educativo donde al menos dos estudiantes intervinieron antes de que Ósmar continuara con las agresiones.

"Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes; su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad", dijo el fiscal estatal Carlos Torres Piña.

El joven Ósmar portó un rifle de asalto calibre 5.56 (AR-15). Abrió fuego y asesinó a las maestras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, quienes estaban en la estrada de la preparatoria.

Ósmar llevó el arma hasta la escuela adentro de un estuche de guitarra, de acuerdo con información oficial.