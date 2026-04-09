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Estados

Estudiantes desarmaron a joven que mató a maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán

En marzo, Ósmar ''N'' llevó un rifle de asalto a una escuela en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y abrió fuego en contra de dos maestras, quienes murieron.
jue 09 abril 2026 02:16 PM
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El ataque ocurrió en una escuela preparatoria en Lázaro Cárdenas. (Foto: Especial )

Ósmar, el adolescente que mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue sometido por estudiantes de la preparatoria Antón Makárenko el día del ataque.

Un video al que tuvo acceso la Fiscalía de Michoacán muestra que jóvenes retuvieron a Ósmar, le quitaron el arma y lo entregaron a las autoridades en la calle.

Fue en la zona de baños del plantel educativo donde al menos dos estudiantes intervinieron antes de que Ósmar continuara con las agresiones.

"Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes; su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad", dijo el fiscal estatal Carlos Torres Piña.

El joven Ósmar portó un rifle de asalto calibre 5.56 (AR-15). Abrió fuego y asesinó a las maestras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, quienes estaban en la estrada de la preparatoria.

Ósmar llevó el arma hasta la escuela adentro de un estuche de guitarra, de acuerdo con información oficial.

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Tras el asesinato de las dos maestras, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla propone que en México se reduzca la edad penal para que adolescentes que comentan delitos graves sean juzgados como adultos.

''Esta sería una reforma federal, porque es el Código de Procedimientos Federales el que marca esta pauta de enjuiciamiento, no es un tema local, pero como gobernador sí voy a inferir y a impulsar que en estos casos el Ministerio Público, los jueces, enjuicien como adultos a los menores de edad'', dijo Bedolla ante medios de comunicación.

El menor que mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, puede tener hasta tres años de pena en un centro de reinserción social, confirmó Carlos Torres Piña, fiscal estatal.

Bedolla lamentó que en ese caso en específico se le vaya a juzgar así, a pesar del sufrimiento que causó a las familias.

El mandatario señaló que el joven homicida ''era seguidor o participaba en grupos misóginos o en grupos antifeministas y esto es muy lamentable, creo que el fascismo, el nazismo, todo lo que sea discriminación y racismo nos lleva a la violencia''.

Familiares de las maestras atacadas en la preparatoria Antón Makárenko exigen que autoridades juzguen al joven como adulto.

Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario Sagrero, una de las víctimas, lamentó que el Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán solo tenga penas de tres años de detención para casos de este tipo.

''Sé que quien ocasionó el atentado es un menor, pero ahora sí que tiene que haber autoridades que, pese a su edad intervengan y determinen. Pero justicia es lo que tiene que haber'', planteó.

La Ley Nacional indica que los menores que tengan entre los 14 y 15 años de edad y cometan un delito, pueden ser sancionados con tres años de prisión.

Los menores de 18 años, entre 16 y 17, pueden llegar hasta cinco años de privación de la libertad.

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Michoacán Violencia Homicidio

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