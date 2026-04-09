Apagón de CFE en estos municipios de México este jueves 9 de abril

¿En dónde habrá apagones de CFE este jueves?

La empresa pública del Estado informó que en Campeche se llevará a cabo en las zonas de Carmen, desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.

Las zonas de Carmen, Campeche donde se prevén cortes de luz son:

Carretera Villa Hermosa - Ciudad del Carmen.

El gobierno municipal de Tixtla, Guerrero, prevé un corte de energía eléctrica del 9 al 10 de abril en el Barrio Santiago y San Lucas.

La suspensión de energía eléctrica se debe a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la infraestructura de distribución, con el objetivo de fortalecer la red y garantizar un servicio más estable, por lo que el sistema debe estar sin energía.