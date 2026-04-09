A lo largo del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza diversos cortes en el suministro de energía eléctrica o “apagones” en diversas colonias del país con el objetivo de darle mantenimiento a la red de distribución; este jueves 9 de abril tiene programados varios en dos entidades.
Apagón de CFE en estos municipios de México este jueves 9 de abril
¿En dónde habrá apagones de CFE este jueves?
La empresa pública del Estado informó que en Campeche se llevará a cabo en las zonas de Carmen, desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.
Las zonas de Carmen, Campeche donde se prevén cortes de luz son:
- Carretera Villa Hermosa - Ciudad del Carmen.
El gobierno municipal de Tixtla, Guerrero, prevé un corte de energía eléctrica del 9 al 10 de abril en el Barrio Santiago y San Lucas.
La suspensión de energía eléctrica se debe a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la infraestructura de distribución, con el objetivo de fortalecer la red y garantizar un servicio más estable, por lo que el sistema debe estar sin energía.
Recomendaciones
La CFE recomienda a la población reorganizar actividades en las que se utilice la electricidad, desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al reiniciar el suministro y cargar dispositivos móviles con anticipación.
La empresa pública pone a disposición de los habitantes de las zonas afectadas el número telefónico 071 o la app CFE Contigo mantenerse informado sobre la reanudación del servicio.
Reporte por daños en aparatos
En caso de daño en los aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes a causa de una falla en el suministro de energía eléctrica imputable a CFE, los usuarios pueden reportarlo ante la empresa pública.
La reclamación del pago de daños, debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la falla, en la cual el cliente indicará la fecha y hora aproximada de la falla, describiéndola en forma general.
• Llenar en el Centro de Atención a Clientes el “formato solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”.
El trámite es gratuito y se debe acudir al centro de atención a clientes más cercano.