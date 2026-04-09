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Apagón de CFE en estos municipios de México este jueves 9 de abril

La Comisión Federal de Electricidad informa a la población sobre el corte energético por varias horas en diversas regiones del país.
jue 09 abril 2026 08:49 AM
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La empresa pública del Estado lleva a cabo durante el año diversas tareas de mantenimiento en las líneas de electricidad. (Foto: Facebook CFE Nacional)

A lo largo del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza diversos cortes en el suministro de energía eléctrica o “apagones” en diversas colonias del país con el objetivo de darle mantenimiento a la red de distribución; este jueves 9 de abril tiene programados varios en dos entidades.

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¿En dónde habrá apagones de CFE este jueves?

La empresa pública del Estado informó que en Campeche se llevará a cabo en las zonas de Carmen, desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.

Las zonas de Carmen, Campeche donde se prevén cortes de luz son:

  • Carretera Villa Hermosa - Ciudad del Carmen.

El gobierno municipal de Tixtla, Guerrero, prevé un corte de energía eléctrica del 9 al 10 de abril en el Barrio Santiago y San Lucas.

La suspensión de energía eléctrica se debe a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la infraestructura de distribución, con el objetivo de fortalecer la red y garantizar un servicio más estable, por lo que el sistema debe estar sin energía.

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Recomendaciones

La CFE recomienda a la población reorganizar actividades en las que se utilice la electricidad, desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al reiniciar el suministro y cargar dispositivos móviles con anticipación.

La empresa pública pone a disposición de los habitantes de las zonas afectadas el número telefónico 071 o la app CFE Contigo mantenerse informado sobre la reanudación del servicio.

Leer más:

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Estados

CFE confirma apagón eléctrico en zonas del país: dónde habrá cortes de luz

Reporte por daños en aparatos

En caso de daño en los aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes a causa de una falla en el suministro de energía eléctrica imputable a CFE, los usuarios pueden reportarlo ante la empresa pública.

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La reclamación del pago de daños, debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la falla, en la cual el cliente indicará la fecha y hora aproximada de la falla, describiéndola en forma general.

• Llenar en el Centro de Atención a Clientes el “formato solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”.

El trámite es gratuito y se debe acudir al centro de atención a clientes más cercano.

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CFE Electricidad

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