CFE confirma apagón eléctrico en zonas del país: dónde habrá cortes de luz

La empresa pública pone a disposición de los habitantes de las zonas afectadas el número telefónico 071 o la app CFE Contigo mantenerse informado sobre la reanudación del servicio.

Reporte por daños en aparatos

En caso de daño en los aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes a causa de una falla en el suministro de energía eléctrica imputable a CFE, los usuarios pueden reportarlo ante la empresa pública.

Requisitos:

• Tener contrato vigente para el suministro de energía con CFE Suministrador de Servicios Básicos.* • El servicio debe estar al corriente en el pago de sus recibos.

• Presentar original y copia de una identificación oficial vigente, del titular del servicio.

• En caso de ser representado por un tercero, el representante debe entregar una carta poder simple o notariada, así como original y copia de identificación oficial de ambos.

• Presentar escrito libre por daños a aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes.

• Acreditar la propiedad o en caso de no ser el titular del servicio, se deberá acreditar el uso del inmueble (contrato de arrendamiento, de compraventa, etc.).