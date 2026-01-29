La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre una suspensión temporal del servicio eléctrico en diversas ciudades de Jalisco y Nuevo León este jueves 29 de enero, por lo que sugirió a la población medidas para tomar en cuenta y que aparatos electrodomésticos no se dañen.
CFE confirma apagón eléctrico en zonas del país: dónde habrá cortes de luz
El mega apagón es consecuencia de trabajos programados de mantenimiento y mejora en la infraestructura de distribución, con el objetivo de fortalecer la red y garantizar un servicio más estable.
La interrupción del servicio impactará principalmente a zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, entre las cuales destacan:
- Arcos Guadalupe
- Plaza Guadalupe
- Fraccionamiento Vivante
Nuevo León solo tendrá una colonia afectada: Camino Real, en el municipio de Santiago y se estará aplicando desde las 09:00 hasta las 15:30 horas; es decir, la afectación durará seis horas y media aproximadamente.
Recomendaciones
La CFE recomienda a la población reorganizar actividades en las que se utilice la electricidad, desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al reiniciar el suministro y cargar dispositivos móviles con anticipación.
La empresa pública pone a disposición de los habitantes de las zonas afectadas el número telefónico 071 o la app CFE Contigo mantenerse informado sobre la reanudación del servicio.
Reporte por daños en aparatos
En caso de daño en los aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes a causa de una falla en el suministro de energía eléctrica imputable a CFE, los usuarios pueden reportarlo ante la empresa pública.
Requisitos:
• Tener contrato vigente para el suministro de energía con CFE Suministrador de Servicios Básicos.* • El servicio debe estar al corriente en el pago de sus recibos.
• Presentar original y copia de una identificación oficial vigente, del titular del servicio.
• En caso de ser representado por un tercero, el representante debe entregar una carta poder simple o notariada, así como original y copia de identificación oficial de ambos.
• Presentar escrito libre por daños a aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes.
• Acreditar la propiedad o en caso de no ser el titular del servicio, se deberá acreditar el uso del inmueble (contrato de arrendamiento, de compraventa, etc.).
La reclamación del pago de daños, debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la falla, en la cual el cliente indicará la fecha y hora aproximada de la falla, describiéndola en forma general.
• Llenar en el Centro de Atención a Clientes el “formato solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”.
El trámite es gratuito y se debe acudir al centro de atención a clientes más cercano.