¿Estadio del Cruz Azul en el Parque Bicentenario? Clara Brugada responde y aclara rumores

Brugada descarta estadio del Cruz Azul en el Parque Bicentenario

Brugada Molina dejó en claro que su administración no contempla otorgar ningún permiso para construir un estadio en la zona donde actualmente se ubica el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México.

“El Parque Bicentenario, el día de hoy, después del lamentable accidente que hubo allí, está en manos del Gobierno federal para que siga siendo un gran parque para la población y con un contenido de convivencia, de recreación y de cultura, y como tal sería un error aceptar otro proyecto que invada estos usos”, dijo.

Señaló que el nuevo estadio no puede construirse a costa de espacios que ya benefician a la ciudadanía. Afirmó que el Cruz Azul tiene derecho a desarrollar un proyecto en la ciudad, pero deberá presentar sus propuestas para que sean evaluadas a detalle y sin afectar a la población.

“Parque Bicentenario, es mentira que va a ser destinado para otro proyecto, ya en su momento se informará qué alternativa, cómo, cuándo y dónde. Si el Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México, está bien, ellos nos tendrán que hacer propuestas y se tendrán que analizar”, añadió.

De esta manera, continúa la interrogante sobre dónde podría construirse el nuevo estadio de La Máquina. Lo que sí está confirmado es que el proyecto se mantendrá dentro de la Ciudad de México, luego de que se descartara la opción de Tlalnepantla, en el Estado de México.