En días recientes surgió la versión de que el nuevo estadio del Cruz Azul podría construirse en el predio que actualmente ocupa el Parque Bicentenario, ubicado en el límite entre las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
¿Estadio del Cruz Azul en el Parque Bicentenario? Clara Brugada responde y aclara rumores
La posibilidad generó molestia entre vecinos y colectivos, quienes rechazan que un proyecto de este tipo se lleve a cabo en un área verde considerada clave para la zona. Habitantes del lugar han advertido que no permitirían la construcción de un estadio en un espacio público destinado al esparcimiento y la conservación ambiental.
Este martes 10 de febrero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se pronunció al respecto, luego de reunirse la semana pasada con directivos del club de la Liga MX y señalar que pronto daría buenas noticias.
Brugada descarta estadio del Cruz Azul en el Parque Bicentenario
Brugada Molina dejó en claro que su administración no contempla otorgar ningún permiso para construir un estadio en la zona donde actualmente se ubica el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México.
“El Parque Bicentenario, el día de hoy, después del lamentable accidente que hubo allí, está en manos del Gobierno federal para que siga siendo un gran parque para la población y con un contenido de convivencia, de recreación y de cultura, y como tal sería un error aceptar otro proyecto que invada estos usos”, dijo.
Señaló que el nuevo estadio no puede construirse a costa de espacios que ya benefician a la ciudadanía. Afirmó que el Cruz Azul tiene derecho a desarrollar un proyecto en la ciudad, pero deberá presentar sus propuestas para que sean evaluadas a detalle y sin afectar a la población.
“Parque Bicentenario, es mentira que va a ser destinado para otro proyecto, ya en su momento se informará qué alternativa, cómo, cuándo y dónde. Si el Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México, está bien, ellos nos tendrán que hacer propuestas y se tendrán que analizar”, añadió.
De esta manera, continúa la interrogante sobre dónde podría construirse el nuevo estadio de La Máquina. Lo que sí está confirmado es que el proyecto se mantendrá dentro de la Ciudad de México, luego de que se descartara la opción de Tlalnepantla, en el Estado de México.
Cruz Azul, un equipo errante
Pese a pertenecer a la cooperativa cementera Cruz Azul, el club lleva décadas sin un estadio propio, desde que dejó su natal Hidalgo, y ha pasado por distintas sedes a lo largo de su historia reciente.
Durante las décadas de 1970 y 1980, Cruz Azul jugó en el Estadio Azteca, donde compartió casa con el América y vivió una de sus etapas más exitosas, al conquistar varios títulos de liga. En la década de 1990 se mudó al entonces Estadio Ciudad de los Deportes, conocido como Estadio Azul, donde permaneció por años, aunque sin lograr campeonatos.
En 2018 regresó al Estadio Azteca y en 2021 rompió una sequía de 23 años sin título al coronarse campeón de liga. Sin embargo, el cierre del inmueble por su remodelación rumbo al Mundial de 2026 obligó al club a buscar una nueva sede.
Tras una breve etapa de regreso en el Estadio Ciudad de los Deportes, compartiendo nuevamente con el América, el equipo se trasladó en 2025 al Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, donde conquistó la Concachampions. No obstante, diferencias con la directiva de Ciudad Universitaria impidieron la continuidad del acuerdo.
Ante ese escenario, y de última hora, se informó que Cruz Azul disputará el primer semestre de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.
Hasta el momento, la directiva de La Máquina continúa analizando opciones para concretar la construcción de un nuevo estadio propio, con el objetivo de dejar atrás su condición de equipo itinerante y contar con un inmueble acorde con su historia, al ser uno de los cuatro grandes del futbol mexicano.