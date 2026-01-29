En elección de Coahuila, el Partido Verde no va con alianza Morena-PT

También se rompió la alianza que habían tenido a nivel local y nacional los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), pues el primero registró su coalición el pasado miércoles solamente con el Partido Unidad Democrática de Coahuila, mientras que el panismo informó que postulará sus propios candidatos sin alianza.

El próximo domingo 7 de junio se realizarán las elecciones para renovar el Congreso estatal, de 25 diputaciones, 16 de mayoría y nueve de representación proporcional. La entidad es considerada el bastión del tricolor, pues nunca ha perdido una elección local.

Hoy sellamos junto al @PTnacionalMX el Convenio de Coalición que nos permitirá caminar juntos de cara al proceso electoral de #Coahuila2026. En unidad, con ánimo y mucho trabajo territorial, vamos a terminar con años de corrupción y malos gobiernos ¡No tenemos derecho a fallar! pic.twitter.com/YyDNMCzb9i — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 29, 2026

El gobernador Manolo Jiménez ganó en las elecciones de 2023, en ese entonces junto con el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que previo al registro de su alianza con el PT, la lideresa de Morena, Luis María Alcalde, llamó a sus seguidores a terminar con la hegemonía del PRI y arrebatarle el control legislativo.

“Vamos a convencer cada una, cada uno de nosotros, vamos a convencer por lo menos a 10. Hay que informar lo que significa el priismo, ¿cómo vamos a dejar a esos corruptos que se sigan devorando lo que es del pueblo?”.

Dijo que son “cien años de corrupción” en el estado y pidió a sus seguidores no creer al PRI, y al órgano electoral le demandó que “pite parejo” para una contienda en equidad.

“Hay un mito acá en Coahuila. Dicen que el pueblo de Coahuila es priista. Ustedes saben que arrasó la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y la Coalición”, arengó Alcalde, quien dijo que el PRI apuesta a distraer a los electores con el Mundial de Futbol 2026.

Aseguró que el Congreso Estatal es un obstáculo para que lleguen derechos y programas sociales a Coahuila y dijo que es un caso la pensión universal para personas con discapacidad.

Al evento acudieron Diego del Bosque líder de Morena local y del PT el dirigente y senador Alberto Anaya y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, dirigente del petismo local.