Estados

En elección de Coahuila, el Partido Verde no va con alianza Morena-PT

El Verde decidió ir solo en Coahuila en medio de las divisiones por la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum.
jue 29 enero 2026 07:23 PM
Morena y PT registran su coalición por el Congreso de Coahuila; el PVEM queda fuera.
Morena y PT se mantendrán juntos también este 2026. (Foto: Especial )

Las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) formalizaron hoy ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) su alianza para competir unidos en la elección del Congreso del estado, a realizarse en junio.

El plazo para el registro de coaliciones y alianzas vence mañana 30 de enero, por lo que el Partido Verde (PVEM) no llegó a un acuerdo con sus aliados a nivel nacional, pese a que apenas ayer en la Ciudad de México se acordó ir unidos, aunque en las elecciones de 2027.

También se rompió la alianza que habían tenido a nivel local y nacional los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), pues el primero registró su coalición el pasado miércoles solamente con el Partido Unidad Democrática de Coahuila, mientras que el panismo informó que postulará sus propios candidatos sin alianza.

El próximo domingo 7 de junio se realizarán las elecciones para renovar el Congreso estatal, de 25 diputaciones, 16 de mayoría y nueve de representación proporcional. La entidad es considerada el bastión del tricolor, pues nunca ha perdido una elección local.

El gobernador Manolo Jiménez ganó en las elecciones de 2023, en ese entonces junto con el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por lo que previo al registro de su alianza con el PT, la lideresa de Morena, Luis María Alcalde, llamó a sus seguidores a terminar con la hegemonía del PRI y arrebatarle el control legislativo.

“Vamos a convencer cada una, cada uno de nosotros, vamos a convencer por lo menos a 10. Hay que informar lo que significa el priismo, ¿cómo vamos a dejar a esos corruptos que se sigan devorando lo que es del pueblo?”.

Dijo que son “cien años de corrupción” en el estado y pidió a sus seguidores no creer al PRI, y al órgano electoral le demandó que “pite parejo” para una contienda en equidad.

“Hay un mito acá en Coahuila. Dicen que el pueblo de Coahuila es priista. Ustedes saben que arrasó la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y la Coalición”, arengó Alcalde, quien dijo que el PRI apuesta a distraer a los electores con el Mundial de Futbol 2026.

Aseguró que el Congreso Estatal es un obstáculo para que lleguen derechos y programas sociales a Coahuila y dijo que es un caso la pensión universal para personas con discapacidad.

Declaratoria Coalición Partidos Mayoría
México

Tras ‘pleito’ por pluris y recursos, Morena, PT y Verde ratifican unidad

Al evento acudieron Diego del Bosque líder de Morena local y del PT el dirigente y senador Alberto Anaya y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, dirigente del petismo local.

