Estados

Mega apagón afecta a dos millones de usuarios en Península de Yucatán

De acuerdo con autoridades, las principales ciudades de la Península de Yucatán ya recuperaron el suministro eléctrico.
vie 26 septiembre 2025 05:22 PM
Autoridades realizaban mantenimiento cuando ocurrió la falla. (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se restableció el servicio eléctrico en la Península de Yucatán, tras una falla que afectó a al menos dos millones de usuarios.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, fue una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste la provocó el mega apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Luz Elena González, secretaria de Energía, explicó que derivado de trabajos de mantenimiento, se registró la afectación a nueve centrales de operación que generan 2 mil 174 MW.

La funcionaria informó que se estima que dos millones de usuarios fueron afectados por la falla.

Ciudadanos utilizaron las redes sociales para reportar caos vial por la falta de semáforos en las principales avenidas en las tres entidades afectadas.

La CFE dijo que se han restablecido las líneas de 230 kV de las subestaciones afectadas al igual que las de 400 kV y el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán.

El servicio también regresó a Quintana Roo, Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, así como gran parte del estado de Campeche.

''Se continuarán restableciendo las condiciones para la totalidad del servicio a los usuarios afectados'', dijo.

La Secretaría de Energía (SENER) señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación.

''Reiteramos que se informarán oportunamente los avances hasta la completa normalización del servicio eléctrico en la región'', indicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la CFE dé un reporte completo sobre lo que pasó este viernes en las tres entidades.

