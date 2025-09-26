Mega apagón afecta a dos millones de usuarios en Península de Yucatán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se restableció el servicio eléctrico en la Península de Yucatán, tras una falla que afectó a al menos dos millones de usuarios.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, fue una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste la provocó el mega apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Luz Elena González, secretaria de Energía, explicó que derivado de trabajos de mantenimiento, se registró la afectación a nueve centrales de operación que generan 2 mil 174 MW.

La funcionaria informó que se estima que dos millones de usuarios fueron afectados por la falla.