Estados

Muere chofer al explotar una pipa con combustible en Tulancingo, Hidalgo

Los servicios de emergencia laboran en la zona del accidente. En los alrededores hay viviendas, lo que generó pánico entre los habitantes.
jue 22 enero 2026 09:06 AM
Explota pipa con combustible en Tulancingo, Hidalgo: hay afectaciones viales en la México-Tuxpan
El accidente provocó temor entre vecinos de la zona que despertaron debido al estruendo de la pipa que transportaba hidrocarburo. (Fotos: @AztecaQueretaro )

Una pipa con doble remolque que transportaba combustible cayó del puente Santa María Asunción, ubicado en la autopista México–Tuxpan, en Tulancingo, lo que provocó su explosión la madrugada de este jueves. Elementos de emergencia llegaron hasta el lugar del incendio para sofocarlo.

El estruendo provocó que vecinos de la zona despertaran y trataran de ponerse a salvo ante el riesgo del incendio.

A la altura del kilómetro 109 se registran afectaciones viales, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

Elementos de la Guardia Nacional cerraron la circulación en ambos sentidos.

El chofer de la unidad murió tras el accidente, y hasta el momento es la única víctima mortal.

Autoridades estatales activaron los protocolos de atención a emergencias y la Guardia Nacional ordenó el cierre total de la vialidad con dirección a Tuxpan. Protección Civil pidió a la población evitar la zona, seguir indicaciones oficiales y mantenerse informada.

puente-santa-maria-asuncion
Zona del Puente Santa María Asunción desde donde cayó la pipa con doble remolque. (Foto: Google Maps)

