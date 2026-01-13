Mega bloqueo de transportistas hoy, 13 de enero en Edomex: estas son las vialidades afectadas

Por qué transportistas realizan bloqueos este martes 13 de enero

Las movilizaciones fueron convocadas por la organización de transportistas Rutas Hermanas, integrada por operadores de la zona oriente del Estado de México. A través de mensajes difundidos en redes sociales, el grupo anunció manifestaciones simultáneas como medida de presión ante problemas de seguridad que, señalan, enfrentan de manera constante.

Entre las principales demandas figura la exigencia de mayor protección para operadores y unidades, luego de denunciar robos de autopartes, extorsiones y asaltos a pasajeros. Los transportistas afirman que, pese a haber presentado denuncias formales en distintas ocasiones, no han obtenido respuestas que frenen estos delitos, lo que derivó en la decisión de realizar bloqueos para visibilizar la situación.

A qué hora iniciaron las movilizaciones en el Estado de México

De acuerdo con la convocatoria, los bloqueos comenzaron a partir de las 9:00 de la mañana. La estrategia contempla concentraciones en puntos con alta carga vehicular para generar afectaciones visibles en la circulación y presionar a las autoridades estatales.

Las afectaciones se registran en vialidades que enlazan municipios del oriente mexiquense y que operan como corredores de acceso y salida hacia la capital, utilizadas a diario por miles de personas para traslados laborales, escolares y comerciales.

Vialidades afectadas por el megabloqueo de transportistas

Las zonas donde se reportan bloqueos o afectaciones a la circulación durante este martes incluyen:

- Carretera Chalco–Cuautla

- Carretera México–Puebla

- Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl.

- Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

- Cruce de Avenida Bordo de Xochiaca con Avenida Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense.

En estos puntos hay circulación lenta, cierres intermitentes y posibles desvíos conforme avance la jornada y se mantengan las concentraciones de transportistas.

