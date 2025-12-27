Autoridades alertan por fuertes lluvias y nevadas en los estados

Habrá también lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y la región de Los Tuxtlas, en Veracruz; chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Yucatán, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra, regiones de Puebla y en las regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan de Veracruz.

Las lluvias muy fuertes podrían generar desbordamiento de ríos o arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Conagua exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, la autoridad informó que se prevé viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Habrá oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa occidental de Baja California y de 1.5 a 2.5 m de altura en el occidente de Baja California Sur.

En el transcurso del día, las temperaturas máximas serán de 30 a 35 grados Celsius en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Colima, Michoacán, Nayarit, el sur de Sonora, la costa de Jalisco, la región del istmo en Oaxaca y Chiapas, el suroeste de Chihuahua, oeste de Durango y suroeste de Puebla.

Durante esta noche, se espera caída de aguanieve o nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Las condiciones son generadas por el frente frío número 24 que se desplazará por el noroeste de México; una vaguada polar; el ingreso de humedad del océano Pacífico y de un río atmosférico, y un canal de baja presión en el sureste del país.

Ante las bajas temperaturas, la Conagua llamó a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la noche del sábado y la mañana del domingo en el norte y centro de México, con temperaturas mínimas por la mañana del domingo de 10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.