Estados

Autoridades alertan por fuertes lluvias y nevadas en los estados

Las lluvias muy fuertes podrían generar desbordamiento de ríos o arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, informó Conagua.
sáb 27 diciembre 2025 06:00 PM
Paisaje nevado en el Xinantécatl
Se esperan nevadas en zonas montañosas del norte de México. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )

Autoridades federales informaron que se esperan lluvias fuertes en varias entidades, además de nevadas por el inicio del invierno.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros (mm) ocurrirán en la región Olmeca de Veracruz, el norte de Chiapas, sur y este de Tabasco y el suroeste de Campeche.

Habrá también lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y la región de Los Tuxtlas, en Veracruz; chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Yucatán, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra, regiones de Puebla y en las regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan de Veracruz.

Las lluvias muy fuertes podrían generar desbordamiento de ríos o arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Conagua exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, la autoridad informó que se prevé viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Habrá oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa occidental de Baja California y de 1.5 a 2.5 m de altura en el occidente de Baja California Sur.

En el transcurso del día, las temperaturas máximas serán de 30 a 35 grados Celsius en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Colima, Michoacán, Nayarit, el sur de Sonora, la costa de Jalisco, la región del istmo en Oaxaca y Chiapas, el suroeste de Chihuahua, oeste de Durango y suroeste de Puebla.

Durante esta noche, se espera caída de aguanieve o nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Las condiciones son generadas por el frente frío número 24 que se desplazará por el noroeste de México; una vaguada polar; el ingreso de humedad del océano Pacífico y de un río atmosférico, y un canal de baja presión en el sureste del país.

Ante las bajas temperaturas, la Conagua llamó a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la noche del sábado y la mañana del domingo en el norte y centro de México, con temperaturas mínimas por la mañana del domingo de 10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

