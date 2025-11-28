Banco del Bienestar abre vacantes en varias sedes y puestos, estos son los requisitos indispensables

Cómo trabajar en Banco del Bienestar

La institución bancaria del gobierno federal informó a través de su cuenta en 𝕏 que las personas interesadas deben generar un perfil en el Portal Laboral del Banco del Bienestar.

Entre los puestos que se ofrecen están cajero, auxiliar administrativo o jefe de sucursal en 30 entidades de la República.

“Si cumples con los requisitos y contamos con vacantes en tu localidad, personal del Banco se pondrá en contacto contigo”, destaca el mensaje en la red social.

Debes ingresar al siguiente link: https://portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx/Home/CrearCuenta ,en donde se pedirán diversos datos como correo electrónico, crear una contraseña y la CURP. También deberás estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad que está en la página.

Requisitos para trabajar en el Banco del Bienestar

Tener 18 años.

Residir a una distancia no mayor a 40 minutos de la sucursal de interés.

Contar con estudios mínimos de bachillerato o licenciatura, de acuerdo con el puesto.

Manejar computadora y programas básicos como Word y Excel.

Demostrar competencias como honestidad, ética, vocación de servicio, trabajo en equipo y orientación a resultados.

Los datos que se solicitan para registrarse al portal del empleo de la institución financiera. (Foto: Banco del Bienestar )

Se recomienda postularse a la sucursal más cercana a tu domicilio, ya que es preferible que vivas en la misma comunidad en la que se encuentre la sucursal a la que te postulas.

Después, se debe adjuntar la documentación digitalizada, preferentemente en archivos PDF y no mayor a 1 MB. En la documentación cargada deberán ser visibles todos los márgenes y folios. La documentación que te solicitamos es:

• Identificación oficial vigente Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir (frente y reverso en un solo archivo)

• Acta de nacimiento

• Clave Única de Registro de Población (CURP)

• Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC)

• Número de Seguridad Social del IMSS (NSS)

• Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (preferentemente recibo de luz)

• Último comprobante de estudios.

Tras subir los documentos a la plataforma, el sistema notificará, mediante correo electrónico, a los aspirantes si el registro fue exitoso.

"Es importante resaltar que deberás monitorear la bandeja de entrada de tu correo electrónico, así como la bandeja de correos no deseados, o Spam, para que no pases por alto información alguna", detalla el Banco del Bienestar.

En la mayor parte del país hay sedes del Banco del Bienestar, en donde los beneficiarios de la Pensión del Bienestar y de las becas, acuden para retirar los depósitos. (Foto: Banco del Bienestar )

Los beneficiarios de algún apoyo gubernamental, pueden ingresar a este enlace y ubicar la sede del Banco del Bienestar más cercana a su domicilio. Se debe colocar el nombre del estado, municipio o alcaldía.

https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/