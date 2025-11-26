La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dará hasta dos bonos de 80,000 pesos para que dueños de taxis en la entidad reemplacen sus vehículos por otros híbridos o totalmente eléctricos, siempre y cuando tengan más de 10 años de antigüedad y cumplan con los siguientes requisitos.
Edomex te ayuda a renovar tu taxi por un auto híbrido o totalmente eléctrico con bonos de 80,000 pesos
Edomex lanza Programa de Renovación Vehicular ‘Taxi’
El Gobierno del Estado de México, en colaboración con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), busca incentivar la modernización de los taxis mexiquenses a vehículos híbridos o eléctricos mediante apoyos económicos: un bono de 80,000 pesos de chatarrización, otorgado por Semov, y otro complementario:
Para vehículos híbridos: 45,000 pesos
Para vehículos eléctricos: 80,000 pesos
La intención de la Semov es mejorar la seguridad, reducir emisiones contaminantes y elevar la calidad del servicio del transporte individual tipo taxi.
¿Qué autos están disponibles para hacer el cambio?
Semov compartió un catálogo de autos para elegir como opciones:
Nissan Kicls Play E-Power - 593,900,000 pesos
JAC E 10 - 371,000 pesos
JAC E30X - 515,000 pesos
MG 3 Hybrid - 409,900 pesos
MG 4 Electric - 474,900 pesos
BYD Dolphin Mini - 398,000 pesos
BYD King DM 1 - 499,800 pesos
Renault Kwid E-Tech - 375,000 pesos
EADO Pluss IDD - 423,108 pesos
CS55 IDD Luxury - 499,900 pesos
Consulta las especificaciones técnicas aquí.
🚕 Con el Programa de Renovación de Transporte Individual Tipo Taxi impulsado por la Gobernadora @delfinagomeza, podrás renovar tu taxi por uno eléctrico o híbrido.— Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) November 26, 2025
Consulta la convocatoria y las reglas de operación: 👇🏼
💻 https://t.co/P73ilaHX37
#ElPoderDeServir pic.twitter.com/EMxXQJBZ74
Requisitos
Pueden participar personas físicas y morales titulares o poseedoras de concesión de taxis, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:
- Ser mexicanas por nacimiento o naturalización
- Residir en el Estado de México
- Tener 18 años cumplidos o más
- Contar con título de concesión vigente
- Poseer una unidad con 10 años o más de antigüedad
- Cumplan los demás criterios de la Secretaría
En caso de tener este perfil, deberán ingresar a https://renovacionvehicular.movimex.gob.mx/fpv y subir la siguiente información en formato digital
Documentación general para personas físicas
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Constancia de Situación Fiscal (CSF) vigente, no mayor a 3 meses de expedición
- Título de concesión vigente y, en su caso de que no esté a nombre de la persona solicitante, deberá anexar un documento que acredite la posesión legal o transferencia, como la cesión de derechos.
- Solicitud de inscripción debidamente llenada con los siguientes datos:
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Número de teléfono
- Domicilio
- Correo electrónico activo para seguimiento del proceso
- Carta compromiso debidamente firmada y rubricada
- Aviso de privacidad, leído y aceptado.
Documentación para representantes legales de personas jurídicas colectivas:
- Identificación oficial vigente, con fotografía y firma
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Constancia de Situación Fiscal (CSF) vigente, no mayor a 3 meses de expedición
- Comprobante de domicilio fiscal, no mayor a 3 meses de expedición
Solicitud de inscripción debidamente llenada con los siguientes datos:
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Número de teléfono
- Domicilio
- Correo electrónico activo para seguimiento del proceso
- Carta compromiso debidamente firmada y rubricada
- Aviso de privacidad, leído y aceptado.
- Acta constitutiva debidamente protocolizada ante fedatario público
- Poder notarial vigente que acredite al representante legal con facultades para actos de administración a nombre de la persona solicitante
- Constancia de Situación Fiscal de la persona jurídica colectiva, no mayor a 3 meses
- Protocolización de la última acta de asamblea, en caso de reformas o cambios recientes
- Opinión de cumplimiento fiscal positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Documentos del vehículo
- Factura a nombre del concesionario o endosada con documentación que acredite legalmente la transmisión
- Tarjeta de circulación vigente o documento que acredite su reposición
- Comprobantes fiscales vigentes (tenencia, refrendo 2025 u otros aplicables)Fotografías de la unidad (frontal, trasera, laterales, placas y NIV)
- Póliza de seguro vigente con cobertura a pasajeros
- Constancia de no reporte de robo vehicular
¿Cuándo será el registro?
El registro estará disponible por 10 días a partir del 25 de noviembre de 2025 en https://renovacionvehicular.movimex.gob.mx/accounts/registro/ . Las personas interesadas deberán crear una cuenta en la Secretaría de Movilidad para la solicitud del programa.