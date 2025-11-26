Publicidad

Estados

Edomex te ayuda a renovar tu taxi por un auto híbrido o totalmente eléctrico con bonos de 80,000 pesos

El Gobierno del Estado de México da bonos de 80,000 pesos a concesionarios que tengan taxis con 10 años o más de antigüedad y cumplan con los requisitos.
mié 26 noviembre 2025 01:38 PM
taxi-edomex.png
El Programa de Renovación Vehicular está dirigido a las personas concesionarias del servicio público de transporte individual tipo "TAXI" en el Estado de México, que tengan unidades con 10 o más años de antigüedad. (@SEMOV_Edomex / Expansión / Google IA Studio)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dará hasta dos bonos de 80,000 pesos para que dueños de taxis en la entidad reemplacen sus vehículos por otros híbridos o totalmente eléctricos, siempre y cuando tengan más de 10 años de antigüedad y cumplan con los siguientes requisitos.

Edomex lanza Programa de Renovación Vehicular ‘Taxi’

El Gobierno del Estado de México, en colaboración con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), busca incentivar la modernización de los taxis mexiquenses a vehículos híbridos o eléctricos mediante apoyos económicos: un bono de 80,000 pesos de chatarrización, otorgado por Semov, y otro complementario:

Para vehículos híbridos: 45,000 pesos

Para vehículos eléctricos: 80,000 pesos

La intención de la Semov es mejorar la seguridad, reducir emisiones contaminantes y elevar la calidad del servicio del transporte individual tipo taxi.

licencia-conducir-edomex-a-domicilio.jpg
Estados

Tu licencia de conducir del Edomex llegará a domicilio, ¿cuáles son los costos y requisitos en 2025?

¿Qué autos están disponibles para hacer el cambio?

Semov compartió un catálogo de autos para elegir como opciones:

Nissan Kicls Play E-Power - 593,900,000 pesos

JAC E 10 - 371,000 pesos

JAC E30X - 515,000 pesos

MG 3 Hybrid - 409,900 pesos

MG 4 Electric - 474,900 pesos

BYD Dolphin Mini - 398,000 pesos

BYD King DM 1 - 499,800 pesos

Renault Kwid E-Tech - 375,000 pesos

EADO Pluss IDD - 423,108 pesos

CS55 IDD Luxury - 499,900 pesos

Consulta las especificaciones técnicas aquí.

Requisitos

Pueden participar personas físicas y morales titulares o poseedoras de concesión de taxis, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:

  • Ser mexicanas por nacimiento o naturalización
  • Residir en el Estado de México
  • Tener 18 años cumplidos o más
  • Contar con título de concesión vigente
  • Poseer una unidad con 10 años o más de antigüedad
  • Cumplan los demás criterios de la Secretaría

En caso de tener este perfil, deberán ingresar a https://renovacionvehicular.movimex.gob.mx/fpv y subir la siguiente información en formato digital

Documentación general para personas físicas

  1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma
  2. Clave Única de Registro de Población (CURP)
  3. Constancia de Situación Fiscal (CSF) vigente, no mayor a 3 meses de expedición
  4. Título de concesión vigente y, en su caso de que no esté a nombre de la persona solicitante, deberá anexar un documento que acredite la posesión legal o transferencia, como la cesión de derechos.
  5. Solicitud de inscripción debidamente llenada con los siguientes datos:
    1. Nombre completo
    2. Fecha de nacimiento
    3. Número de teléfono
    4. Domicilio
    5. Correo electrónico activo para seguimiento del proceso
  6. Carta compromiso debidamente firmada y rubricada
  7. Aviso de privacidad, leído y aceptado.

Documentación para representantes legales de personas jurídicas colectivas:

  1. Identificación oficial vigente, con fotografía y firma
  2. Clave Única de Registro de Población (CURP)
  3. Constancia de Situación Fiscal (CSF) vigente, no mayor a 3 meses de expedición
  4. Comprobante de domicilio fiscal, no mayor a 3 meses de expedición

  5. Solicitud de inscripción debidamente llenada con los siguientes datos:

    1. Nombre completo
    2. Fecha de nacimiento
    3. Número de teléfono
    4. Domicilio
    5. Correo electrónico activo para seguimiento del proceso
  6. Carta compromiso debidamente firmada y rubricada
  7. Aviso de privacidad, leído y aceptado.
  8. Acta constitutiva debidamente protocolizada ante fedatario público
  9. Poder notarial vigente que acredite al representante legal con facultades para actos de administración a nombre de la persona solicitante
  10. Constancia de Situación Fiscal de la persona jurídica colectiva, no mayor a 3 meses
  11. Protocolización de la última acta de asamblea, en caso de reformas o cambios recientes
  12. Opinión de cumplimiento fiscal positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Documentos del vehículo

  1. Factura a nombre del concesionario o endosada con documentación que acredite legalmente la transmisión
  2. Tarjeta de circulación vigente o documento que acredite su reposición
  3. Comprobantes fiscales vigentes (tenencia, refrendo 2025 u otros aplicables)Fotografías de la unidad (frontal, trasera, laterales, placas y NIV)
  4. Póliza de seguro vigente con cobertura a pasajeros
  5. Constancia de no reporte de robo vehicular

¿Cuándo será el registro?

El registro estará disponible por 10 días a partir del 25 de noviembre de 2025 en https://renovacionvehicular.movimex.gob.mx/accounts/registro/ . Las personas interesadas deberán crear una cuenta en la Secretaría de Movilidad para la solicitud del programa.

